Фото: РИА Новости/Василий Песня
Известный российский актёр и режиссёр Василий Ливанов госпитализирован в Москве. Предварительный диагноз — инсульт.
По информации телеграм-канала Mash, 89-летний артист находится в отделении нейро-реанимации с 29 сентября. По результатам диагностики и анализов будет установлен окончательный диагноз и принято решение о тактике дальнейшего лечения.
Наибольший успех и известность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в знаменитой франшизе Игоря Масленникова. На родине автора книг о великом сыщике сэра Артура Конан-Дойля в Великобритании кино-дуэт Ливанова и Виталия Соломина в роли доктора Ватсона признали лучшим за всю историю многочисленных экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе. За исполнение этой роли в 2006 году Василий Ливанов стал кавалером Ордена Британской империи.
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