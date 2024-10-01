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Актёр и режиссёр Василий Ливанов госпитализирован в Москве

01 октября 2024, 09:13
Фото: РИА Новости/Василий Песня

Фото: РИА Новости/Василий Песня

Известный российский актёр и режиссёр Василий Ливанов госпитализирован в Москве. Предварительный диагноз — инсульт.


По информации телеграм-канала Mash, 89-летний артист находится в отделении нейро-реанимации с 29 сентября. По результатам диагностики и анализов будет установлен окончательный диагноз и принято решение о тактике дальнейшего лечения.

Наибольший успех и известность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в знаменитой франшизе Игоря Масленникова. На родине автора книг о великом сыщике сэра Артура Конан-Дойля в Великобритании кино-дуэт Ливанова и Виталия Соломина в роли доктора Ватсона признали лучшим за всю историю многочисленных экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе. За исполнение этой роли в 2006 году Василий Ливанов стал кавалером Ордена Британской империи.

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«Ты похожа на трансвестита»: за что Мария Шукшина избивала дочь до крови и кто изнасиловал ее сестру
30 сентября 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Отношения между Марией Шукшиной и ее дочерью Анной с раннего детства были натянутыми. Однако девушка впервые призналась, что знаменитая мать не просто была к ней слишком строга и обделяла вниманием, но и жестоко наказывала. О том, что произошло в семье Шукшиных и из-за чего родные мать и дочь не могут найти общий язык расскажет редакция «Радио 1».

Анна Шукшина рассказала об отношениях с матерью

Фото: соцсети А. Шукшиной


36-летняя дочь Марии Шукшиной Анна рассказала, что стала заниматься бодибилдингом, потому что пережила непростое детство и часто сталкивалась с суровыми методами воспитания со стороны матери.

«Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она меня водила лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Настолько она меня била», — пожаловалась Анна в эфире телеканала НТВ.

При этом наследница Шукшиной отметила, что к ее младшим братьям мать была более благосклонна.

«К моим младшим братьям она относилась совершенно по-другому. Их она не наказывала. Мне никогда не давала денег, только на праздники. А им — всегда и без проблем», — рассказала Анна.
Несколько месяцев назад Анна все-таки встретилась с матерью, чтобы наладить отношения. Однако душевный разговор между ними быстро перерос в конфликт.

«25 июля, в день рождения дедушки, я сделала пост, посвященный ему, и попросила маму сделать репост у себя на странице в социальных сетях. На что она мне отвечает: «Нет, мне не нравится фотография». Фотография не поста, а моя фотография, где я стою в купальнике со всеми своими мышцами. В тот момент я поняла, что этот человек не примет меня никогда и не поймет меня никогда. После этого я даже не хочу… Всё, мамы для меня нет. Это очень больно», — заявила Анна в студии ток-шоу «Звезды сошлись».

По словам девушки, причина недопониманий с родительницей кроется в том, что она была нежеланным ребенком.

«Я как-то спросила: «Мама, я незапланированный ребенок?» Она сказала — «Да». Для меня это очень больная тема. Все, нелюбимый, иди. И это сложно. Поэтому все это и выросло», — говорит Анна, демонстрируя свои мышцы.

Теперь Мария Шукшина, по словам Анны, и вовсе не подбирает слова, чтобы описать внешностью наследницы.

«В последний раз вместо привет, она мне сказала: ''Ты похожа на трансвестита''», — признается дочь Шукшиной.

Конфликт между Ольгой и Марией Шукшиной

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В семье Шукшиных конфликт между Марией и Анной не единственный. Дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга не общаются уже 10 лет. Любые попытки выйти на контакт были тщетными. Лидия Николаева очень переживает из-за того, что ее самые родные люди находятся в ссоре. Актриса призналась, что точно не помнит, из-за чего начался конфликт.

«У сестер была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это всё сложно», — пояснила звезда фильма «Калина красная».

Ольга Шукшина призналась, что ее изнасиловал известный режиссер


53-летняя Ольга Шукшина стала жертвой изнасилования. Поклонники знаменитого семейства предполагают, что именно это событие могло отразиться на психике женщины и ее отношениях с родной сестрой и матерью. Сестра Марии Шукшиной с детства находилась в творческой атмосфере. Она не скрывает, что в этом окружении царили распущенные отношения. Знаменитые друзья родителей актрисы часто навещали их, и Ольга привыкла к такого рода встречам, хотя сама не участвовала в них.

Когда Ольге было чуть больше 20 лет, к ней в комнату неожиданно вошел известный режиссер, имя которого она решила не упоминать.

«Этот человек уже умер, и, скажем так, он был на слуху. Замечательный и талантливый режиссер. Когда он пришел ко мне, то, мягко говоря, можно сказать, что он перешел границы. Просто сделал и ушел», — рассказала Ольга.

Она отметила, что не сообщила об этом ни матери, ни кому-либо другому.

«У нас не было привычки делиться переживаниями. Затем пришло чувство стыда», — призналась она.
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«Кто последний, тот папа»: почему Ева Польна скрывала рождение дочери от Клявера, а он не признавал отцовство
30 сентября 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Мало кто знает, что 19 лет назад певица из группы «Гости из будущего» Ева Польна родила дочь от знаменитого коллеги по сцене Дениса Клявера. Бурный роман продолжения не получил, и девочка росла в неполной семье. О том, почему знаменитости так долго скрывали, что у них есть совместный ребенок и почему артист дуэта «Чай вдвоем» признал отцовство лишь спустя пять лет после появления на свет наследницы, читайте в материале «Радио 1».

Роман Евы Польны и Дениса Клявера

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Роман между Евой и Денисом начался быстро и страстно, но также стремительно закончился. Они встречались несколько лет тайно, так как Клявер был женат на другой женщине. Причиной разрыва стало то, что Денис потерял чувства к Еве. Интересно, что его брак с супругой тоже распался вскоре после этого.

«Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил. Мы настолько два разных человека и нам не суждено быть вместе... Когда закончились отношения с Евой, то и брак с Юлей разрушился», — поделился артист на шоу «Судьба человека».

Клявер отметил, что после рождения Эвелины все думали, что отцом ребенка является Юрий Усачев, так как он пел в дуэте с Евой и они много времени проводили вместе.

«Кто последний, тот и папа», — язвят пользователи Сети.

Слова Евы о том, что Клявер признал отцовство через пять лет, артист опроверг, добавив, что длительное время заняло оформление документов.

«Наш роман с Евой, это было что-то такое быстрое, невероятное. В данной ситуации я могу сказать точно: это нужно было, чтобы на свет появилась Эвелиша. Я ее признал сразу, до этого мы просто документы не оформляли», — подчеркнул Клявер.

Ева Польна сама воспитывала дочь

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Певица не стала афишировать рождение первенца и на некоторое время пропала из медийного поля. Через некоторое время Ева Польна вышла замуж за ресторатора Сергея Пильгуна. У супругов родилась дочь Амалия. Однако в семье часто возникали ссоры. Сергею не нравились частые разъезды жены, ее эксцентричное поведение и откровенные образы на сцене. Вскоре артистка и бизнесмен расстались.

Болезнь дочери


В 2019 году дочь Польны и Клявера оказалась в реанимации. Девочка с детства страдает астмой. Тогда же артист дуэта «Чай вдвоем» публично сообщил о том, что он является отцом внебрачной дочери Польны. После нормализации состояния дочери Ева Польна перестала скрывать девочку от прессы и подтвердила, что отцом Эвелины является Денис Клявер.

«Да, у нас были отношения и родился ребёнок, но мы не состояли в браке и расстались. Официально Денис признал своё отцовство лишь спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь вмешивались посторонние, и долгое время это удавалось. Даже наши знакомые артисты ничего не знали», — поделилась Ева Польна.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Отношения Евы Польны и Дениса Клявера сейчас


Связь певца с дочерью со временем наладилась. Клявер считает, что дети не должны страдать из-за распада отношений взрослых. В интервью с 7Дней.ru Ева Польна подтвердила, что отец встречается с Эвелиной. Хотя у Клявера плотный график работы, он старается находить время для дочери.

Певица охарактеризовала Дениса как неидеального отца, но отметила, что никогда не станет настраивать девочку против него, так как считает, что Эвелина сама разберется в ситуации.

В прошлом году Эвелина окончила школу и поступила в университет. Она решила связать свою жизнь с творчеством, но отличающимся от родительского. Звездная наследница учится в художественной академии и показывает отличные результаты.

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#ребёнок
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#певица
#семьи
#брак
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#артист
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Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
30 сентября 2024, 12:02

Фото: ​соцсети П. Дидди

Трехкратный номинант на премию Грэмми и основатель знаменитого музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) оказался в эпицентре серьезного скандала. Его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. О том, что известно о громком уголовном деле и кто из знаменитостей еще в нем фигурирует читайте в материале «Радио 1».

Уголовное преследование Пи Дидди: что известно

Фото: соцсети П. Дидди

Пи Дидди попал в поле зрение правоохранителей еще осенью 2023 года. Первым толчком к череде обвинений стало заявление его бывшей подруги и артистки лейбла, известной под именем Кассии (Кассандра Вентура). В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, она обвинила Пи Дидди в жестоком обращении с ней, включая избиения, сексуальное насилие, принуждение к употреблению наркотиков и занятия сексом с другими мужчинами на камеру. Вентура утверждала, что после избиений ее удерживали в отелях, пока заживут травмы. Рэпер, по ее словам, выкупал записи с камер наблюдения, чтобы скрыть улики.

Пи Дидди, в свою очередь, предъявленные ему обвинения отвергал.

Кроме Кассии о противоправных действиях Пи Дидди рассказал также музыкант и продюсер Lil Rod (Родни Джонс — младший). Он обвинил рэпера в сексуальном насилии и домогательствах, а также в невыплате гонорара за его участие в создании альбома. Он сообщил правоохранителям, что на протяжении долгого времени жил в доме Пи Дидди и испытывал на себе физическое воздействие: артист не стеснялся трогать его в интимных местах, требовал, чтобы он приводил эскортниц, и заставлял заниматься сексом на глазах у него. Более того, Lil Rod утверждает, что рэпер принудил его к сексуальной связи с мужчиной, предварительно дав ему алкоголь и наркотики до потери сознания.

Кроме того, продюсер стал первым, кто рассказал о «Белых вечеринках» Пи Дидди, которые стали важной частью обвинений. Рэпер организовывал закрытые мероприятия в своем доме и гостиницах по всему миру, где угощали эскортниц и молодых девушек наркотиками для участия в сексуальных играх с гостями.

По словам прокуратуры, такие практики продолжались в течение 16 лет, а тех, кто собирался обратиться в полицию, угрожали и запугивали.

Доказательства вины Пи Дидди


В феврале этого года CNN показал шокирующее видео, на котором Пи Дидди избивает свою бывшую девушку Кассандру Вентуру. Рэпер позже заявил о желании пройти курс реабилитации.

«Мне искренне жаль. Однако я стремлюсь улучшать себя каждый день. Я не прошу прощения. Я по-настоящему сожалею», — отметил исполнитель.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса сообщил, что ведомство ознакомилось с видеозаписью, но не может предъявить обвинения, так как срок давности по делу о нападении истек. Оказалось, что избиения, которые были зафиксированы на камеру, имели место быть в 2016 году. Тем не менее расследования продолжаются по другим обвинениям, включая секс-рабство, рэкет, изнасилование и принуждение к проституции.

По данным журнала Rolling Stone, четыре женщины и один мужчина свидетельствовали против рэпера, но их имена не раскрываются для защиты от возможного преследования со стороны исполнителя и его сообщников. Известно, что они стали жертвами «Белых вечеринок».

Кто из звезд был вовлечен в «Белые вечеринки»

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

На «Белых вечеринках» Пи Дидди присутствовали многие знаменитости, такие как Бейонсе, Перис Хилтон, Jay-Z, Уилл Смит, принц Гарри, Ким Кардашьян и Леди Гага. За несколько дней до своего ареста Пи Дидди перечислил участников своих мероприятий, среди которых оказался и Джастин Бибер, с ним рэпер познакомился, когда тому было всего 15 лет.

Единственным, кто прокомментировал обвинения против Пи Дидди, стал актер Леонардо Ди Каприо. Он через представителя отметил, что не контактировал с музыкантом последние годы и ничего плохого в этих мероприятиях не видел.

В конце марта следственные органы провели обыск в домах Пи Дидди. Результаты этих мероприятий стали известны только в сентябрьском обвинительном заключении. В документе указано, что в жилищах рэпера нашли более 1000 бутылочек детского масла, большое количество лубрикантов и презервативов, а также оружие с уничтоженными серийными номерами и множество патронов. В социальных сетях появились предположения о том, что Пи Дидди мог использовать эти вещи для организации оргий.

Пи Дидди был арестован 16 сентября и помещен в бруклинский изолятор для знаменитостей. Он объявил голодовку, не признав свою вину, в то время как прокуратура заявила о наличии обширных доказательств. Судья отклонил просьбу правозащитников рэпера о залоге в 50 миллионов долларов, посчитав рэпера опасным для общества.


Связь Пи Дидди и Джастина Бибера

Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов


После упоминания Пи Дидди имя Джастина Бибера вновь стало обсуждаемым среди пользователей и журналистов, которые вспомнили, что рэпер когда-то опекал молодого артиста. Многие начали искать архивные записи и нашли видео, где продюсер показывает 15-летнему канадцу свой Lamborghini.

«Мы не можем рассказывать о том, где мы проводим время и чем занимаемся. Но это настоящая мечта для подростка», — отметил Дидди.

Это видео все еще доступно на официальном канале Бибера, а рэпер сохранил другой ролик, снятый немного позже. На этом видео молодой Бибер, заикаясь и пытаясь угодить, объясняет Пи Дидди, почему они перестали общаться.
«На самом деле у вас не было моего номера», — говорит он.

Оба ролика стали причиной появления теории о том, что молодой артист мог стать одной из жертв рэпера. Фанаты также вспомнили текст песни «Lonely», в которой Бибер делится своими переживаниями о боли и одиночестве в юности
«Все видели, как мне было плохо, но, похоже, никому не было до этого дела. Меня осуждали за поступки, совершенные в детстве», — говорится в тексте песни исполнителя.

Многие также вспомнили, как Бибер поддержал Билли Айлиш, предложив ей защиту от «самых страшных людей в шоу-бизнесе». После начала скандала с Пи Дидди Джастин исчез из социальных сетей и не дает комментариев, что лишь усиливает подозрения поклонников о том, что он ранее намекал на пережитое насилие.

Кто такой рэпер Пи Дидди

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шон Комбс, родившийся в Нью-Йорке, вырос в Гарлеме и стал будущей звездой рэп-сцены. Его первая кличка «Puff» появилась из-за того, что он тяжело пыхтел от злости. Позже он адаптировал это имя для своей карьеры, став известным как Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy. В начале 90-х американский рэп оказался в состоянии противостояния между двумя студиями: Bad Boy Records, основанной Комбсом в Нью-Йорке, и лос-анджелесской Death Row Records.

Карьера Комбса как продюсера началась с работы с рэпером The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Уоллес), который стал ключевой фигурой гангста-рэпа того времени. Его главным соперником был Тупак Шакур. Конфликт между артистами выходил за пределы музыкальной сцены и перерастал в реальные столкновения. Шакур даже обвинял Комбса в организации покушения на него в 1994 году, и эти подозрения преследуют рэпера до сих пор.

Звезда лос-анджелесского рэпа погибла в результате стрельбы через два года, а еще через шесть месяцев трагически ушел из жизни и Biggie, став жертвой уличных разборок.

В 1997 году Пи Дидди выпустил свой дебютный альбом «No Way Out», за которым последовали еще четыре пластинки. За свою карьеру он получил четыре премии «Грэмми» и 11 номинаций. На своем лейбле он выпускал альбомы таких артистов, как Мэри Джей Блайдж, Ашера и MGK (Колсон Бейкер).

Пи Дидди также построил успешный бизнес, запустив собственные бренды одежды и алкоголя. По состоянию на 2022 год его состояние оценивалось в один миллиард долларов, что делает его одним из самых богатых хип-хоп артистов после Jay-Z.

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Умер легендарный кантри-музыкант и актёр Крис Кристоферсон
30 сентября 2024, 11:11

Фото: РИА Новости/Олег Макаров

В США на 88-м году жизни скончался знаменитый актёр и исполнитель песен в стиле кантри Крис Кристоферсон. В нашей стране он стал известен ещё в советское время после выхода на экраны фильмов «Вспышка» и «Конвой».
О смерти артиста сообщило информационное агентство Reuters. Российский зритель мог запомнить Кристоферсона по роли охотника на вампиров Абрахама Уистлера в трилогии «Блэйд». За роль в фильме «Звезда родилась» 1976 года, в котором партнёром актёра была Барбара Стрейзанд, актёр был удостоен премии «Золотой глобус».

У себя на родине уроженец Техаса Кристоферсон известен как автор-исполнитель песен в стиле фолк и кантри, пожалуй, даже больше, чем как киноактёр. Он выступал и записывал альбом вместе с Дженис Джоплин. Его песня Sunday Morning Coming Down в 1970 году получила награду «Песня года» от Ассоциации кантри-музыки. В 2016 году певец и автор песен стал лауреатом «Грэмии», главной премии в мире музыки.

Кристоферсон всегда говорил, что на своём надгробии он хотел бы видеть строки из песни Леонарда Коэна «Bird on a Wire»: «Как птица на проводе, как пьяный в полуночном хоре я пытался по-своему быть свободным».

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Галкин* не смог продать квартиру за 50 млн, где гостила Пугачева
SHOT: Галкин передумал продавать жилье за 50 млн в Москве, где гостила Пугачева
29 сентября 2024, 16:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Максим Галкин* передумал продавать жилье в Москве, в котором когда-то гостила Алла Пугачева. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что покупать квартиру иноагента за 50 миллионов рублей желающих не нашлось.
По данным издания, шоумен в 2023 году рассчитывал расстаться со своей единственной недвижимостью в России — квартирой площадью 103 квадрата, которая досталась ему от отца, бывшего главы Автобронетанкового управления Министерства обороны РФ.

По информации канала, когда Галкин* сбежал из России, он сначала сдавал трехкомнатную квартиру, но после арендаторов становилось все меньше и меньше. Теперь жилье, в котором по-прежнему прописан шоумен, пустует.

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#жильё
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#москва
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SHAMAN ответил на упреки из-за использования им иностранной техники
28 сентября 2024, 23:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) в связи с упреками из-за использования им иностранной техники призвал «недоброжелателей» задуматься, чем вдохновлялись ее создатели. Он высказался об этом в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Он предположил, что источником вдохновения могли стать произведения русских писателей.

«Мы же не знаем, а может быть создатели американских телефонов, технологий, автомобилей… Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было?» – задался вопросом исполнитель.

Ранее артист рассказал о том, что помогло ему на пути к успеху. По его словам, именно одержимость позволила ему добиться всего.

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«Сколько можно с пенсией жить»: Что известно о возможной любовнице Максима Галкина* с Украины
28 сентября 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фанаты заговорили о возможной любовнице комика-иноагента Максима Галкина* после его гастролей по Америке с шоураннершей из Украины Ириной Заграничной. Что известно о новое подруге мужа Аллы Пугачевой — читайте в материале «Радио 1».
Пока примадонна Алла Борисовна ищет возможность снять с мужа статус иноагента, Максим Галкин* колесит с гастролями по Северной Америке с Ириной Заграничной. Они познакомились на украинской свадьбе в Италии, где Галкин* выступал перед гостями за 100 тысяч долларов. На следующий концерт, в Грузию, Максим и Ирина уже поехали вместе.

Путешествовал с Ириной, пока Алла просила за него в Москве

«Они путешествовали, пока Пугачева колесила по Москве и договаривалась, чтобы с Галкина* сняли статус иностранного агента», — пишет Mash со ссылкой на источник.
Ирина Заграничная позиционирует себя, как организатор концертов, свадеб и других мероприятий в Одессе. По данным знакомых девушки, Заграничная обещала Галкину* найти богатых фанатов по всему миру и договориться о концертах.
«Заграничная обеспечит его работой, которой в России у него теперь нет. А Пугачева уже ничем помочь не сможет, вон, даже не смогла договориться о снятии с мужа статуса иноагента», — комментируют новые отношения Галкина* посвященные.

Фанаты рады новым отношениям Галкина*

Фанаты тоже оказались рады возможным романтическим отношениям Максима Галкина* с молодой девушкой, пишет News.ru. Новую подругу комика россияне считают куда лучшей партией для Максима, нежели утратившая влияние немолодая жена.
«Это его молодая любовница? Если да, то даже рада за Максима*, сколько можно с пенсией жить», — говорит одна из фанаток.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кстати, о проблемах в семье Пугачевой и Галкина* заговорили еще летом. Сначала странное поведение примадонны фанаты заметили в Юрмале, где сгорбленная и растерянная прима российской эстрады гуляла по улице со своими детьми. Пранкер Сорян тогда предположил, что у Аллы Борисовны началась деменция.
«Обратите внимание, как бывшая примадонна смотрит на Галкина*: она будто не узнает его и пытается вспомнить, где раньше видела этого молодого человека», — сказал тогда Сорян.

Примадонна осунулась и стала тихой

Позже, уже в начале сентября, как раз после слухов о романтических отношениях Галкина* и Заграничной, на странное поведение Пугачевой обратили внимание в Киеве. Там на съемках фильма поп-звезда удивила актеров слишком тихим поведением, что несвойственно ее характеру.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Отказалась от своей звездной причудливости и вела себя спокойно», — рассказала о Пугачевой украинская актриса Татьяна Шелига.
О проблемах со здоровьем у примадонны говорят и ее бывшие коллеги. По словам музыкального критика Сергея Соседова, Пугачева стала хуже выглядеть и давно не следит за собой.
«Зрелище не самое завораживающее. Что касается голоса, то за связками она никогда не следила. Все же помнят ее образ жизни с неправильными привычками», — сказал Соседов.

«На пенсию жены рассчитывать не стоит»

Фанаты предполагают, что к новым отношениям Галкина* могли подтолкнуть не только возрастные болячки, но и финансовое положение Пугачевой. Сначала пара была вынуждена забрать близняшек из московской элитной частной школы, на которую уходили миллионы. После родители не потянули образование и в Израиле, где детей также переводили из одной школы в другую. Теперь, по мнению фанатов, Галкин* вынужден искать другой источник доходов.
«А как же ему жить? На пенсию, даже повышенную, рассчитывать не стоит, ведь он не может полагаться на свою пенсионерку-жену. Для такого человека деньги, как известно, не имеют запаха», — комментировала финансовое положение пары светская львица Алена Кравец.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
По последним данным, Максим все также колесит с концертами по миру в сопровождении Ирины. После скандала в Арабских Эмиратах, где комика оштрафовали на 2,4 млн рублей за националистическое приветствие украинцев, Галкин* запретил зрителям снимать и фотографировать свои концерты.

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Уехавший в США певец Никита Пресняков накопил долги по коммуналке в Москве
Суд взыскал с музыканта Никиты Преснякова задолженность по ЖКХ
27 сентября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Суд

Мировой суд Москвы взыскал с музыканта Никиты Преснякова задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда 27 сентября.
Приказ о взыскании вынес мировой судья судебного участка 451 Мещанского района Москвы. Как выяснилось, артист задолжал за содержание и текущий ремонт общего домового имущества многоквартирного дома.

Сумма взыскания не уточняется.

Никита Пресняков — сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте. Ранее сообщалось, что внук примадонны Аллы Пугачевой разводится с супругой — моделью Аленой Красновой. Сейчас артист живет в США, куда переехал сразу после начала СВО. Сообщается, что российский певец за границей испытывает творческий кризис.

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Доктор Мясников: болезнь Анфисы Чеховой сделала ее долгожителем
27 сентября 2024, 17:13

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Анфиса Чехова страдает от генетического синдрома Жильбера — заболевания печени, из-за которого у нее появляется желтуха и пигментация на лице. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников пояснил, что данное заболевание не опасно, если соблюдать правила.
«Тут действительно очень многое зависит от генетики. Синдром Жильбера — наиболее распространенное наследственное расстройство обмена билирубина, которое встречается у 14 % населения. То есть это не такая уж и редкость. Симптомом может быть периодическое пожелтение кожи и белков глаз», — пояснил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако он отметил, что специального лечения донное заболевание не требует. При синдроме Жильбера, по словам доктора, снижается риск атеросклеротической болезни сердца, рака толстой кишки и легких. Кроме того, у людей с этим недугом замечен низкий процент смертности по сравнению с остальными.

Мясников уточнил, что, соблюдая все правила, Чехова сможет значительно увеличить свою продолжительность жизни.

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#болезни
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