В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее Ливанову удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Отмечается, что у 89-летнего актера диагностировали уже третий по счёту инсульт.
Согласно данным источника, после госпитализации Ливанов приходил в сознание и самостоятельно дышал, однако спустя некоторое время ситуация ухудшилась.
Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Согласно данным источника, после госпитализации Ливанов приходил в сознание и самостоятельно дышал, однако спустя некоторое время ситуация ухудшилась.
Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Екатерина Коршунова