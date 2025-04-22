Актёр Иван Моховиков рассказал, чем занимался во время простоя после сериала «Солдаты»

Иван Моховиков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Актёр Иван Моховиков прославился благодаря роли ефрейтора Соколова в сериале «Солдаты». После завершения проекта он долго не мог найти работу.
«Сначала я кайфовал — долгожданный отдых! Потом пошёл третий месяц, четвертый, пятый… Я уже стал изнывать от безделья и переживать: чем заняться, где мои предложения о съемках?» — рассказал артист в интервью Леди Mail.В то время Иван остался и без театра, так как ушёл оттуда из-за съёмок в «Солдатах».
Моховиков был без работы два года, но в этот период он нашёл чем себя занять. Так, по словам актёра, он увлёкся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран и решил строить дом: нарисовал проект и взялся за дело.
Сейчас артисту поступают предложения о работе, из-за чего его дом пока не достроен.
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Анастасия Чубина