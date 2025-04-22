Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актёр Иван Моховиков рассказал, чем занимался во время простоя после сериала «Солдаты»

Актёр Иван Моховиков рассказал, чем занимался во время простоя после сериала «Солдаты»

Иван Моховиков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Иван Моховиков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актёр Иван Моховиков прославился благодаря роли ефрейтора Соколова в сериале «Солдаты». После завершения проекта он долго не мог найти работу.
«Сначала я кайфовал — долгожданный отдых! Потом пошёл третий месяц, четвертый, пятый… Я уже стал изнывать от безделья и переживать: чем заняться, где мои предложения о съемках?» — рассказал артист в интервью Леди Mail.
В то время Иван остался и без театра, так как ушёл оттуда из-за съёмок в «Солдатах».

Моховиков был без работы два года, но в этот период он нашёл чем себя занять. Так, по словам актёра, он увлёкся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран и решил строить дом: нарисовал проект и взялся за дело.

Сейчас артисту поступают предложения о работе, из-за чего его дом пока не достроен.

Читайте также:

Александр Ревва о реакции на поцелуй Баскова с его женой: «Я доверяю почему-то Коле свою жену»

«Нормальный пацан»: бывший директор «Золотого кольца» заступился за сына Кадышевой

«Оставь моего отца в покое!»: Психолог объяснила, почему сын Агаты Муцениеце отказывается с ней общаться
#дом
#отдых
#проект
#интервью
#артист
#работа
Александр Ревва о реакции на поцелуй Баскова с его женой: «Я доверяю почему-то Коле свою жену»
Шоумен Ревва заявил, что не злится на поцеловавшего его супругу Баскова
22 апреля 2025, 16:49

Александр Ревва (Фото: Инстаграм* @arthurpirozhkov)

На одной из премий телеканала МУЗ ТВ Николай Басков вдруг поцеловал в губы супругу шоумена Александра Реввы Анжелику. Исполнитель хита «Чика» раскрыл, как отреагировал на поступок певца.
Ревва подчеркнул, что не испытал негатива из-за действий Николая. Со слов Александра, у Анжелики есть дар — все хотят ее поцеловать, и исполнитель хита «Дико тусим» был далеко не первым. Помимо прочего, Ревва назвал Баскова «безобидным, добрым, мягким, пушистым».

«Он очень светлый человек. Я доверяю почему-то Коле свою жену, да. Ну а что здесь? Подойти, втащить? Ну как? Ну это же светлый человек. Это же Коля, друг, он сосед мой, кстати», — отметил Александр в эфире шоу «Вопрос ребром».

Напомним, в апреле 2007 года шоумен заключил брак с Анжеликой. У супругов есть две дочери — Алиса и Амели. Недавно Ревва уточнил, что нашел свою любовь лишь в 30 лет, имея в виду знакомство с будущей женой. Скоро пара отметит бирюзовую свадьбу, они вместе уже 18 лет.

Читайте также:

«Нормальный пацан»: бывший директор «Золотого кольца» заступился за сына Кадышевой

Внебрачная дочь звезды «Маргоши» Тенина доказала родство с покойным артистом и начала бороться за миллионы отца

«На словах святая женщина, а на деле…»: Цыганова потребовала «отменить» Лолиту

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#шоу
#отношения
#супруги
#женщина
#любовь
#брак
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нормальный пацан»: бывший директор «Золотого кольца» заступился за сына Кадышевой
Экс-директор «Золотого кольца» Фомин встал на защиту сына Надежды Кадышевой
22 апреля 2025, 16:27

Надежда Кадышева и её сын Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Бывший исполнительный директор ансамбля «Золотое кольцо» Дмитрий Фомин не считает, что сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк ведёт себя странно и высокомерно.
«Мне про него плохого сказать нечего. Я никогда не замечал от него никакого странного или высокомерного поведения. Мы с ним общались, он абсолютно нормальный пацан», — цитирует слова Фомина издание «Абзац».
Ранее бывшая девушка Костюка Дарья Де Батс рассказала, как Григорий задолжал ей миллионы рублей. Всего девушка передала сыну Кадышевой около 20 миллионов рублей, из которых он вернул лишь около 10.

Читайте также:

Дом Надежды Кадышевой продолжает разрушаться

«Хайп на народном творчестве»: Виктор Дробыш предсказал, что Надежда Кадышева быстро утомит молодёжь

«Не обходится без препаратов»: раскрыта правда о здоровье Надежды Кадышевой
#девушка
#деньги
#звёзды
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внебрачная дочь звезды «Маргоши» Тенина доказала родство с покойным артистом и начала бороться за миллионы отца
Дочь звезды «Маргоши» Бориса Тенина сделала ДНК-тест, чтобы получить наследство
22 апреля 2025, 16:20

Борис Тенин (Фото: кадр из сериала «Городские шпионы»)

Внебрачная дочь актера Бориса Тенина Мария Груздева сделала ДНК-тест и доказала родство со звездой сериала «Маргоша». Согласно экспертизе, Тенин на 99,9% является биологическим отцом девушки. Теперь она может получить его наследство.
О Груздевой публика узнала в 2024 году. Она пришла на съемки телевизионной передачи и объявила, что Тенин является ее отцом. Супруга актера не поверила ей, поскольку не знала об изменах возлюбленного, а на церемонии прощания не было любовницы и внебрачных детей. Но после проведения ДНК-теста ей и ее сыну Тимофею все же пришлось признать новую родственницу.

«Добро пожаловать в семью. У нас не подают друг на друга в суд и помогают. Отзови иск», — отметил Тимофей в студии программы «Пусть говорят».

Сейчас Мария собирается получить наследство, оставленное папой. Речь идет о 3-4 млн рублей за недвижимость актера. Еще Груздева собирается сменить фамилию.

«Для меня важна кровь и предки мои тоже важны. Я хочу носить фамилию, которая должна была быть у меня при рождении. Я папу не обижаю при этом. Как любила его, так и люблю», — призналась внебрачная дочь Тенина.

Читайте также:

«Оставь моего отца в покое!»: Психолог объяснила, почему сын Агаты Муцениеце отказывается с ней общаться

«На словах святая женщина, а на деле…»: Цыганова потребовала «отменить» Лолиту

«Больно и грустно от потери редкого жизнелюба»: Никас Сафронов отреагировал на смерть Зураба Церетели
#семья
#суд
#наследство
#деньги
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Оставь моего отца в покое!»: Психолог объяснила, почему сын Агаты Муцениеце отказывается с ней общаться
Психолог Смолярчук: у сына Муцениеце подростковый бунт для привлечения внимания
22 апреля 2025, 16:11

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Агата Муцениеце оказалась в тяжелых отношениях с сыном, который не только не хочет с ней жить, но и не желает общаться. Актриса уверена, что сейчас она не в силах сделать что-то для того, чтобы восстановить отношения со своим ребенком.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что у сына Агаты Муцениеце классический подростковый бунт.

«Когда ребенок видит, что между родителями существует долгоиграющий конфликт, в котором каждый доказывает свою правоту, свое доминирование, где люди не гнушаются никакими средствами для того, чтобы в сетях или для журналистов добавить огня, испортить репутацию друг друга, он начинает испытывать страх ненужности», — объяснила эксперт.

По ее словам, из-за того, что родители друг друга «травят» публично, страдают их родственники.

«Для ребенка родители перестают быть опорными фигурами, защитниками от враждебного мира. И единственный способ обратить на себя внимание — асоциальное поведение. То есть Тимофей таким игнором и бойкотом вызывает внимание на себя со стороны матери. Он как бы говорит: "Вместо травли отца займись моим воспитанием. Видишь, какой я непослушный, неуправляемый. Потрать, пожалуйста, на меня своё время и свои силы, оставь моего отца в покое"», — объяснила Смолярчук.

Читайте также:

Агата не повлияет: сына Прилучного и Муцениеце больше не вызовут в суд

«Не хочу быть 90-летней бабкой»: Муцениеце выступила против долгожительства и омолаживающих процедур

​«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#суд
#ребёнок
#страх
#эксперт
#конфликт
#родители
#люди
#брак
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«На словах святая женщина, а на деле…»: Цыганова потребовала «отменить» Лолиту
Цыганова возмущена двуличием Лолиты и призывает «отменить» её в РФ
22 апреля 2025, 16:06

Вика Цыганова (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Вика Цыганова возмущена поведением оскандалившейся Лолиты Милявской. Певица обвинила артистку, оскорбляющую россиян, в двуличии и призвала «отменить» её.
На днях Лолита нецензурно выразилась в адрес общественников, инициировавших отмену её концерта в Ижевске. Инцидент произошёл накануне Страстной недели, что вызвало негодование у публики. Возмущена осталась и Вика Цыганова, заявившая, что таким людям не место на сцене.

Певица назвала поступок Лолиты «низким», а заодно и раскритиковала певицу за клевету о помощи бойцам СВО. Цыганова напомнила, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин вывел артистку «на чистую воду», сообщив, что она отказалась помогать пострадавшему бойцу.

«На словах святая женщина, помогающая фронту. А на деле материт добровольцев Донбасса. И почему же люди её отменяют?», – высказалась Цыганова в своём Telegram-канале.
Читайте также:

Вика Цыганова «прошлась» по Максиму Галкину*, заговорившему на иврите

«Показной патриотизм и притворная вера»: Вика Цыганова осудила Филиппа Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч

Вика Цыганова раскритиковала возвращение Козловского на экраны ТВ перед Пасхой

*признан Минюстом РФ иноагентом
#певица
#инцидент
#патриотизм
#люди
#сво
#россия
#критика
Следите за нашими новостями
в удобном формате