«Оставь моего отца в покое!»: Психолог объяснила, почему сын Агаты Муцениеце отказывается с ней общаться

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце оказалась в тяжелых отношениях с сыном, который не только не хочет с ней жить, но и не желает общаться. Актриса уверена, что сейчас она не в силах сделать что-то для того, чтобы восстановить отношения со своим ребенком.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что у сына Агаты Муцениеце классический подростковый бунт.
По ее словам, из-за того, что родители друг друга «травят» публично, страдают их родственники.
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«Когда ребенок видит, что между родителями существует долгоиграющий конфликт, в котором каждый доказывает свою правоту, свое доминирование, где люди не гнушаются никакими средствами для того, чтобы в сетях или для журналистов добавить огня, испортить репутацию друг друга, он начинает испытывать страх ненужности», — объяснила эксперт.
По ее словам, из-за того, что родители друг друга «травят» публично, страдают их родственники.
«Для ребенка родители перестают быть опорными фигурами, защитниками от враждебного мира. И единственный способ обратить на себя внимание — асоциальное поведение. То есть Тимофей таким игнором и бойкотом вызывает внимание на себя со стороны матери. Он как бы говорит: "Вместо травли отца займись моим воспитанием. Видишь, какой я непослушный, неуправляемый. Потрать, пожалуйста, на меня своё время и свои силы, оставь моего отца в покое"», — объяснила Смолярчук.
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Анастасия Панченко