Александр Ревва о реакции на поцелуй Баскова с его женой: «Я доверяю почему-то Коле свою жену»

Александр Ревва (Фото: Инстаграм* @arthurpirozhkov)
На одной из премий телеканала МУЗ ТВ Николай Басков вдруг поцеловал в губы супругу шоумена Александра Реввы Анжелику. Исполнитель хита «Чика» раскрыл, как отреагировал на поступок певца.
Ревва подчеркнул, что не испытал негатива из-за действий Николая. Со слов Александра, у Анжелики есть дар — все хотят ее поцеловать, и исполнитель хита «Дико тусим» был далеко не первым. Помимо прочего, Ревва назвал Баскова «безобидным, добрым, мягким, пушистым».
Напомним, в апреле 2007 года шоумен заключил брак с Анжеликой. У супругов есть две дочери — Алиса и Амели. Недавно Ревва уточнил, что нашел свою любовь лишь в 30 лет, имея в виду знакомство с будущей женой. Скоро пара отметит бирюзовую свадьбу, они вместе уже 18 лет.
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«Он очень светлый человек. Я доверяю почему-то Коле свою жену, да. Ну а что здесь? Подойти, втащить? Ну как? Ну это же светлый человек. Это же Коля, друг, он сосед мой, кстати», — отметил Александр в эфире шоу «Вопрос ребром».
Напомним, в апреле 2007 года шоумен заключил брак с Анжеликой. У супругов есть две дочери — Алиса и Амели. Недавно Ревва уточнил, что нашел свою любовь лишь в 30 лет, имея в виду знакомство с будущей женой. Скоро пара отметит бирюзовую свадьбу, они вместе уже 18 лет.
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Ольга Енгалычева