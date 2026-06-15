Актёр Иван Охлобыстин выразил свое разочарование Парижем
Актер Иван Охлобыстин рассказал, что был в Париже до попадания в санкционные списки Евросоюза. Об этом пишет NEWS.ru.
Он признался, что был неприятно удивлён французским городом, чей масштаб сопоставим с московским районом Тушино, но который значительно уступает ему в плане чистоты. Артист подчеркнул, что Россия является одной из самых ухоженных и привлекательных стран в мире.
По его мнению, каждый, кто испытывает любовь к своей Родине, обязан вносить вклад в её развитие и нести за неё личную ответственность. Охлобыстин указал, что ранее такое отношение называли «державностью», а сейчас это стало гражданским долгом каждого гражданина.
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