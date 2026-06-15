«Всё время на него кричу»: Сергей Гармаш рассказал о воспитании внука

15 июня 2026, 19:28

Актёр Сергей Гармаш рассказал о правилах для 9-летнего внука

Сергей Гармаш (Фото: кадр из фильма «Чебурашка»)

Сергей Гармаш поделился подробностями воспитания своего 9-летнего внука Павла. По словам артиста, мальчик растёт очень застенчивым, поэтому дедушка старается помочь ему стать увереннее и научиться выступать более выразительно. Об этом сообщает WomanHit.





Актёр рассказал, что часто просит внука читать стихи громче и эмоциональнее, поскольку тот обычно говорит слишком тихо. При этом Гармаш отметил, что недавно Павел неожиданно заинтересовался созданием контента и проявил себя с новой стороны.





«Павлику девять лет, и он застенчивый-застенчивый, даже стихи тихо читает. Я всё время на него кричу, чтобы он читал громко. А вот тут он неожиданно "блогером" стал, у него есть iPhone», — рассказал артист.