«Всё время на него кричу»: Сергей Гармаш рассказал о воспитании внука
Актёр Сергей Гармаш рассказал о правилах для 9-летнего внука
Сергей Гармаш поделился подробностями воспитания своего 9-летнего внука Павла. По словам артиста, мальчик растёт очень застенчивым, поэтому дедушка старается помочь ему стать увереннее и научиться выступать более выразительно. Об этом сообщает WomanHit.
Актёр рассказал, что часто просит внука читать стихи громче и эмоциональнее, поскольку тот обычно говорит слишком тихо. При этом Гармаш отметил, что недавно Павел неожиданно заинтересовался созданием контента и проявил себя с новой стороны.
«Павлику девять лет, и он застенчивый-застенчивый, даже стихи тихо читает. Я всё время на него кричу, чтобы он читал громко. А вот тут он неожиданно "блогером" стал, у него есть iPhone», — рассказал артист.Также Гармаш признался, что выступал за ограничение использования смартфона. По его настоянию в школу мальчик ходит с кнопочным телефоном, а доступ к iPhone получает только по выходным и во время каникул. По словам актёра, такой подход поддержала вся семья.
При этом артист отметил неожиданный эффект: увлечение гаджетом и съёмкой видео помогло внуку стать более раскрепощённым и открытым в общении. Кроме того, Гармаш подчеркнул, что родители, по его мнению, иногда слишком балуют наследника.