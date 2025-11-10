Актёр Иван Трушин раскрыл, кем хотел стать в юности

10 ноября 2025, 14:39

Актёр Иван Трушин в юности мечтал стать пластическим хирургом

Иван Трушин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда сериала «Этерна», актёр Иван Трушин, в юности мечтал стать пластическим хирургом, но ему не хватало для этого знаний.





Он рассказал, что изначально планировал стать пластическим хирургом. Однако в 10 классе парень осознал, что ему не хватает знаний в области химии и биологии, а учиться дополнительно не было никакого желания. Тогда Трушин решил, что пойдёт поступать в театральный.





«Было 1 декабря 2019 года. Я четко помню, как лег спать, думая, что буду поступать в театральный. Проснулся и начал готовиться. Записался в театральную студию, позанимался полтора года и поступил. Просто так судьба распорядилась, и звезды сошлись», — рассказал актёр «Вечерней Москве».