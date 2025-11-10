Прохор Шаляпин раскрыл детали пиар-кампании с вдовой Армена Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин в интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак рассказал об отношениях с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он назвал их роман пиар-ходом.
Шаляпин сообщил, что познакомился с вдовой Армена Джигарханяна в гримёрке на съёмках одной из телепередач. По его словам, они подружились, а затем придумали совместный пиар-ход. Пара предложила редакторам телеканала сделать программу об их отношениях, и те после раздумий согласились.
Певец выразил восхищение Виталиной, отметив, что она долгое время ухаживала за тяжелобольным актёром. Шаляпин добавил, что пианистка имеет полное право претендовать на наследство своего покойного мужа.
Что касается съёмок в шоу, то артист раскрыл гонорар. За участие в программе о фальшивом романе они с Цымбалюк-Романовской получили по 100 тысяч рублей, что он охарактеризовал как «гроши».
