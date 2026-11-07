Самого популярного итальянца в России попытались обмануть на 400 тысяч за рекламу
«Самого популярного итальянца в России» Лоренцо Баньяти попытались обмануть на 400 тысяч за рекламу. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Компания «Адат» через агента заказала блогеру Баньяти продвижение настольной игры «Потолкуем» на YouTube, в TikTok и Telegram. Итальянец выполнил работу, однако заказчик перечислил лишь половину гонорара — 400,2 тысячи рублей.
Остальную сумму компания отдавать отказалась, сославшись на то, что ролики якобы не согласовали. Агенту блогера пришлось обратиться в суд. Доказать правоту помогла нотариально заверенная переписка в Telegram — она обошлась в 43,4 тысячи рублей.
В итоге суд обязал компанию выплатить долг, неустойку и судебные расходы — всего 540,6 тысячи рублей. Решение пока не вступило в законную силу. Отметим, что Лоренцо родился в Милане, выступает в Мариинском театре и снимает ролики о жизни в России. На его соцсети подписаны более шести миллионов человек.
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