Самого популярного итальянца в России попытались обмануть на 400 тысяч за рекламу

07 ноября 2026, 10:37

Компания «Адат» не доплатила блогеру Лоренцо Баньяти 400,2 тыс. руб. за рекламу

Лоренцо Баньяти (Фото: Telegram @Lorenzobagnati)

«Самого популярного итальянца в России» Лоренцо Баньяти попытались обмануть на 400 тысяч за рекламу. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.