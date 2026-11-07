«На подарки жене и маме»: Сын Тины Канделаки случайно раскрыл, что женился

07 ноября 2026, 09:52

Сын Тины Канделаки Лео сообщил, что женился

Тина и Лео Канделаки (Фото: Instagram* @tina_kandelaki)

25-летний сын Тины Канделаки Лео сообщил, что женился. Об этом парень рассказал в интервью журналу «Москвичка».





Мужчине задали вопрос, на что он в последний раз тратил крупные суммы денег.

«На подарки жене и маме», — ответил Канделаки.