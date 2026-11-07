«На подарки жене и маме»: Сын Тины Канделаки случайно раскрыл, что женился
Сын Тины Канделаки Лео сообщил, что женился
25-летний сын Тины Канделаки Лео сообщил, что женился. Об этом парень рассказал в интервью журналу «Москвичка».
Мужчине задали вопрос, на что он в последний раз тратил крупные суммы денег.
«На подарки жене и маме», — ответил Канделаки.При этом свадебных фото в соцсетях у старшего сына телеведущей нет. Известно, что Лео состоит в отношениях с 2022 года — тогда он впервые рассказал о возлюбленной. Музыкант уверял, что с первой встречи понял, что будет жить вместе с этой девушкой.
Об избраннице парня известно немного. Она — творческий человек, занимается стилизацией съёмок, а кроме этого вместе с другой девушкой развивает бренд украшений. Актёр заверил, что мама тепло приняла его возлюбленную.