Актёр Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после возбуждения дела об уклонении от армии

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)
Глеб Калюжный самостоятельно прибыл с адвокатом к следователю после возбуждения против него уголовного дела об уклонении от службы в армии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о том, идёт Калюжный служить в армию или же понесёт уголовную ответственность. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года 26-летнего актёра уведомили о необходимости явиться в военкомат, однако он этого не сделал. В результате, в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от армии.
Кроме того, в этот день на связь вышла мама Глеба, которая заверила, что сын получает высшее образование, поэтому имеет отсрочку от службы.
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Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года 26-летнего актёра уведомили о необходимости явиться в военкомат, однако он этого не сделал. В результате, в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от армии.
Кроме того, в этот день на связь вышла мама Глеба, которая заверила, что сын получает высшее образование, поэтому имеет отсрочку от службы.
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На 26-летнего актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
Анастасия Чинкова