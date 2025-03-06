Актёр Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после возбуждения дела об уклонении от армии

19 марта 2024 года не стало Василия Уткина — культового спортивного комментатора и дважды лауреата премии «ТЭФИ». 6 марта он мог бы отметить свой 53-й день рождения. За свою прямолинейность он расплатился не раз: в 2001 году на него напали с ножом, а в 2019-м — брызнули в лицо из газового баллончика.