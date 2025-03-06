«Я не понимаю, что происходит»: мама Глеба Калюжного высказалась о слухах насчёт его призыва

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)
Актёр Глеб Калюжный, в отношении которого возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, официально получает высшее образование. Мать артиста высказалась о слухах.
В настоящее время актёр учится в Московском финансово-промышленном университете «Синергия», что даёт ему отсрочку от службы в армии.
Сам Глеб пока не комментировал произошедшее.
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«Он учится официально в «Синергии». Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», – призналась мать 26-летнего Калюжного.Как писал «Коммерсантъ» возбуждению уголовного дела предшествовала доследственная проверка. Официально Глеб прописан в Химках, где проживает его бабушка. Однако у актёра также есть временная регистрация в Пресненском районе Москвы, а по ней Калюжный состоит на военном учёте в Объединённом военном комиссариате Тверского района. Как указывается в публикации, артист жил по разным адресам, а повестки приходили по месту регистрации. Сейчас звезде мелодрамы «14+» грозит до двух лет тюремного заключения.
Сам Глеб пока не комментировал произошедшее.
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Анастасия Чинкова