Глеб Калюжный имитировал сотрясение мозга, чтобы избежать службы в армии

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)
Актер Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, дабы избежать службы в армии, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что звезда сериала «Вампиры средней полосы» получил повестку 17 октября. Калюжному нужно было прибыть в военкомат через неделю. Источник подчеркнул, что в ноябре актер обратился за помощью в больницу. 26-летний Глеб передал, что поскользнулся, упал, ударился головой и даже потерял сознание. Медикам он рассказал о боли, тошноте и головокружении.
Однако Калюжный не захотел проходить обследования и сдавать анализы. Тогда врачи выписали ему лекарства.
Источник выразил предположение, что актер мог обратиться в больницу не просто так. Если бы диагноз подтвердили, Глеба могли освободить от призыва на несколько месяцев.
Стоит напомнить, что актера Глеба Калюжного подозревают в уклонении от армии. В отношении артиста возбудили уголовное дело. За уклонение от срочной службы звезде сериала «Вампиры средней полосы» грозит до двух лет тюрьмы.
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Однако Калюжный не захотел проходить обследования и сдавать анализы. Тогда врачи выписали ему лекарства.
Источник выразил предположение, что актер мог обратиться в больницу не просто так. Если бы диагноз подтвердили, Глеба могли освободить от призыва на несколько месяцев.
Стоит напомнить, что актера Глеба Калюжного подозревают в уклонении от армии. В отношении артиста возбудили уголовное дело. За уклонение от срочной службы звезде сериала «Вампиры средней полосы» грозит до двух лет тюрьмы.
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