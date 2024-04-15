Отчим актёра Никиты Кологривого служит в рядах ВСУ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Семья актёра, снимавшегося в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никиты Кологривого живёт на Украине. Его отчим служит в рядах Вооружённых сил Украины.
Артист, известный не только ролями, но и скандалами, рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии, что регулярно созванивается с матерью, но видеться с ней не может, так как она живёт на Украине. Возможно, не добавляет простоты в общении то, что его отчим служит в рядах ВСУ, передаёт «Царьград».
Совсем недавно актёр освободился после семидневного ареста, который отбывал за пьяный дебош, устроенный им в одном из баров Новосибирска. Выпив лишнего, он разделся до пояса и пытался укусить официантку. На суде Никита Кологривый признался, что сожалеет о своём агрессивном поведении и принёс извинения.
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«У неё муж военный украинский», — добавил Кологривый.
Совсем недавно актёр освободился после семидневного ареста, который отбывал за пьяный дебош, устроенный им в одном из баров Новосибирска. Выпив лишнего, он разделся до пояса и пытался укусить официантку. На суде Никита Кологривый признался, что сожалеет о своём агрессивном поведении и принёс извинения.
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Александр Бойцов