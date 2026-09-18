«Практически плакала»: Анна Хилькевич рассказала о хейте

18 сентября 2026, 21:42

Анна Хилькевич призналась, что реалити помогли ей перестать бояться критики

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич рассказала о своей реакции на хейт, который обрушился на нее после участия в реалити-шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам актрисы, первое время негативные комментарии действительно сильно задевали ее — она читала их и переживала из-за чужого мнения.





«Я помню, как сидела и читала эти комментарии — я практически плакала», — призналась Хилькевич в шоу «Утро. ТНТ».

«Каждый человек не хочет сталкиваться с хейтом. По природе своей мы хотим нравиться другим людям, хотим быть хорошими, быть принятыми. Поэтому историю "хорошей девочки с детства" я пытаюсь все время проработать», — объяснила актриса.