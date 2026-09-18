«Практически плакала»: Анна Хилькевич рассказала о хейте
Анна Хилькевич призналась, что реалити помогли ей перестать бояться критики
Анна Хилькевич рассказала о своей реакции на хейт, который обрушился на нее после участия в реалити-шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам актрисы, первое время негативные комментарии действительно сильно задевали ее — она читала их и переживала из-за чужого мнения.
«Я помню, как сидела и читала эти комментарии — я практически плакала», — призналась Хилькевич в шоу «Утро. ТНТ».Однако со временем отношение артистки к критике изменилось. Она считает, что постоянное стремление нравиться окружающим может мешать человеку быть собой. Хилькевич призналась, что с детства привыкла соответствовать образу «хорошей девочки» и сейчас старается от этого избавиться.
«Каждый человек не хочет сталкиваться с хейтом. По природе своей мы хотим нравиться другим людям, хотим быть хорошими, быть принятыми. Поэтому историю "хорошей девочки с детства" я пытаюсь все время проработать», — объяснила актриса.По словам Анны, реалити-шоу в этом смысле стали для нее своеобразным освобождением. Она любит участвовать в подобных проектах и не боится конкуренции, однако признается, что не готова идти на все ради победы.
Хилькевич подчеркнула, что ей нравится сам дух соревнования, но вот «сплетни и интриги» — точно не ее история. При этом себя актриса считает вполне конкурентоспособным человеком.