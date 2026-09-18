«Исполнилась мечта!»: Собчак променяла музеи на лес и неожиданно увлеклась грибной охотой

18 сентября 2026, 22:23

Ксения Собчак впервые в жизни отправилась за грибами

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

В российском шоу-бизнесе неожиданно прибыло в ряды грибников. 44-летняя Ксения Собчак рассказала в соцсетях, что впервые в жизни отправилась в лес за грибами — компанию журналистке составили подруги.





Для Собчак такой поход стал настоящим открытием. Она призналась, что, несмотря на питерское происхождение, в её семье подобной традиции никогда не было. Вместо поездок в лес с родителями она в детстве ходила по музеям.





«Исполнилась мечта, можно сказать! Подружки впервые взяли меня по грибы! Хоть я и из Питера, такой традиции в семье у нас не было: в выходные ездили с родителями не по грибы, а в музеи», — рассказала Ксения.