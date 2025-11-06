Актёр Марк Богатырев: духовные ценности важнее роли в фильме Андреасяна
Марк Богатырёв, звезда сериала «Кухня», рассказал, что отказался от роли подражателя Чикатило, которую предложил режиссёр Сарик Андреасян.
Он отметил, что это противоречит его принципам и духовным ценностям.
«Я, естественно, не смог для себя маньяка оправдать и отказался. Конечно, это была роль, которая могла бы раскрыть меня, как актёра, с другой стороны. Но с точки зрения контекста, который я буду нести с экрана, я отказался от проекта, хотя он казался мне очень интересным. Во мне есть какие-то принципы, во мне заложены ценности, которые важнее профессии. Они определяют то, что ты несёшь как артист зрителю. Я, наверное, слишком серьёзно к этому отношусь», — признался актёр порталу «Страсти».Богатырев добавил, что если подобное предложение поступит от крупных режиссёров снова, он также откажется.