Экс-бойфренд фигуристки Медведевой Дмитрий Чигирёв женился на другой

06 ноября 2025, 17:24

Бывший бойфренд Медведевой ушёл к хореографу академии Татьяны Навки и женился

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Бывший возлюбленный Евгении Медведевой, фигурист Дмитрий Чигирёв, сыграл свадьбу с хореографом академии Татьяны Навки — Ларисой Урусовой.