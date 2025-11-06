Экс-бойфренд фигуристки Медведевой Дмитрий Чигирёв женился на другой
Бывший возлюбленный Евгении Медведевой, фигурист Дмитрий Чигирёв, сыграл свадьбу с хореографом академии Татьяны Навки — Ларисой Урусовой.
Пара не делала громких заявлений, но невеста всё же поделилась трогательным свадебным снимком.
На фото Лариса позирует в лаконичном белом платье с открытой спиной, а рядом — улыбающийся жених в классическом смокинге. В руках у девушки нежный букет из калл.
Интересно, что летом 2024 года Урусова уже выходила замуж — за фигуриста Адьяна Питкеева. Их брак, судя по всему, быстро распался, ведь теперь Лариса вновь замужем — за новым избранником.
