«Нас станет больше!»: дочка Сябитовой объявила о беременности

Роза Сябитова готовится стать бабушкой во второй раз
Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Телесваха Роза Сябитова скоро снова станет бабушкой. Об этом сообщает StarHit.



Её дочь Ксения Шевченко объявила, что ждёт второго ребёнка.

«Всем доброго и хорошего дня! Спешу сообщить радостную весть, что мы с семьёй ждём пополнения. Теперь нас станет на одного больше! С нетерпением ждём тебя. До встречи!», — поделилась Ксения радостной новостью.
Сама Роза пока не прокомментировала беременность дочери, но недавно, в День бабушек и дедушек, телеведущая написала тёплое поздравление, пожелав всем «долгих лет на радость детям и внукам». Кажется, её мечта о большой семье сбывается.

Софья Метелева

