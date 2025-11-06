«Нас станет больше!»: дочка Сябитовой объявила о беременности
Роза Сябитова готовится стать бабушкой во второй раз
Телесваха Роза Сябитова скоро снова станет бабушкой. Об этом сообщает StarHit.
Её дочь Ксения Шевченко объявила, что ждёт второго ребёнка.
«Всем доброго и хорошего дня! Спешу сообщить радостную весть, что мы с семьёй ждём пополнения. Теперь нас станет на одного больше! С нетерпением ждём тебя. До встречи!», — поделилась Ксения радостной новостью.Сама Роза пока не прокомментировала беременность дочери, но недавно, в День бабушек и дедушек, телеведущая написала тёплое поздравление, пожелав всем «долгих лет на радость детям и внукам». Кажется, её мечта о большой семье сбывается.