«Хирургии здесь нет»: врач Мухина раскрыла секрет молодости Алины Кабаевой без пластики
Почему Алина Кабаева выглядит моложе своих лет — объяснение косметолога
Звёздный косметолог и пластический хирург Марият Мухина рассказала Общественной Службе Новостей, что молодость и свежий вид Алины Кабаевой — результат грамотного ухода, а не пластических операций.
По словам врача, у олимпийской чемпионки «мышечный тип старения», и она активно использует современные косметологические методы.
«Мы видим качество кожи и её подтянутый вид. Однако могу сказать, что хирургии здесь нет. Просто у Алины мышечный тип старения, и она очень тщательно работает над качеством кожи. Видно, что в её дерматологическом уходе присутствуют специальные средства, разработанные российскими учёными с учётом омоложения и глубокого очищения», — отметила Мухина.Эксперт подчеркнула, что Кабаева поддерживает кожу в тонусе благодаря спорту, правильному уходу и умеренным инъекционным процедурам с витаминами и аминокислотами. Она также отказалась от филлеров, которые часто делают лицо «плывущим».
По словам врача, у Алины хорошее кровообращение, сияющая кожа и отсутствие деформаций лица — всё это результат комплексного оздоровления и бережного отношения к естественной красоте.