«Хирургии здесь нет»: врач Мухина раскрыла секрет молодости Алины Кабаевой без пластики

06 ноября 2025, 17:36

Почему Алина Кабаева выглядит моложе своих лет — объяснение косметолога

Алина Кабаева (Фото: Instagram* / @alinakabaeva.officiaal)

Звёздный косметолог и пластический хирург Марият Мухина рассказала Общественной Службе Новостей, что молодость и свежий вид Алины Кабаевой — результат грамотного ухода, а не пластических операций.





По словам врача, у олимпийской чемпионки «мышечный тип старения», и она активно использует современные косметологические методы.





«Мы видим качество кожи и её подтянутый вид. Однако могу сказать, что хирургии здесь нет. Просто у Алины мышечный тип старения, и она очень тщательно работает над качеством кожи. Видно, что в её дерматологическом уходе присутствуют специальные средства, разработанные российскими учёными с учётом омоложения и глубокого очищения», — отметила Мухина.