Хореограф Папунаишвили женился и вновь стал папой

Фото: istockphoto/Kate_Maleva
Евгений Папунаишвили женился и стал отцом во второй раз.
9 месяцев назад у танцора родился сын Лукьян, пишет «СтарХит».
В 2020 году Евгений Папунаишвили расстался с первой женой Салимой Бижабер. Она родила ему дочь Софию. Развод получился скандальным: Бижабер обвинила хореографа в измене.
42-летний танцор решил прервать молчание и поделился хорошими новостями. Евгений Папунаишвили нашел новую любовь
Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери
Мультсериалы «Союзмультфильма» начали показывать на американских телеканалах
Актёр Савинков пожелал успеха новому сериалу о Букиных
В 2020 году Евгений Папунаишвили расстался с первой женой Салимой Бижабер. Она родила ему дочь Софию. Развод получился скандальным: Бижабер обвинила хореографа в измене.
«Знакомьтесь. Мою супругу зовут Галина. Я, как вы уже, наверное, поняли, перестал делиться личной жизнью, и это совершенно осознанный шаг. Счастье и правда любит тишину. Свадьба была семейной и очень теплой. И да, важное. У нас растет прекрасный малыш Лукьян. Наш Лука, Лукаша. Скоро ему будет уже 9 месяцев», —поделился новостями Евгений.От других отношений у избранницы хореографа Галины тоже есть дочь.
«Моя дочь и дочь Гали, тоже София, очень счастливы, что у них теперь есть братик. Спасибо за внимание и прекрасного вам дня!» —сказал Папунаишвили своим поклонникам.Читайте также:
Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери
Мультсериалы «Союзмультфильма» начали показывать на американских телеканалах
Актёр Савинков пожелал успеха новому сериалу о Букиных
Мария Фирсова