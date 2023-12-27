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Хореограф Папунаишвили женился и вновь стал папой

27 декабря 2023, 18:33
Фото: istockphoto/Kate_Maleva

Фото: istockphoto/Kate_Maleva

Евгений Папунаишвили женился и стал отцом во второй раз.
9 месяцев назад у танцора родился сын Лукьян, пишет «СтарХит».

В 2020 году Евгений Папунаишвили расстался с первой женой Салимой Бижабер. Она родила ему дочь Софию. Развод получился скандальным: Бижабер обвинила хореографа в измене.


42-летний танцор решил прервать молчание и поделился хорошими новостями. Евгений Папунаишвили нашел новую любовь

«Знакомьтесь. Мою супругу зовут Галина. Я, как вы уже, наверное, поняли, перестал делиться личной жизнью, и это совершенно осознанный шаг. Счастье и правда любит тишину. Свадьба была семейной и очень теплой. И да, важное. У нас растет прекрасный малыш Лукьян. Наш Лука, Лукаша. Скоро ему будет уже 9 месяцев», —поделился новостями Евгений.
От других отношений у избранницы хореографа Галины тоже есть дочь.

«Моя дочь и дочь Гали, тоже София, очень счастливы, что у них теперь есть братик. Спасибо за внимание и прекрасного вам дня!» —сказал Папунаишвили своим поклонникам.
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Физиономист Воеводин подтвердил искренность извинений Ивлеевой
27 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/Anadmist

Эксперт-физиономист Олег Воеводин определил искренними извинения блогера Анастасии Ивлеевой за «голую» вечеринку по положению её головы и выражению лица.
«Это действительно искреннее видео, без подхалимства, без купюр, без прикрас. Здесь всё реально, искренне. Во-первых, если мы говорим о положении головы, то обратим внимание: практически половина лица смотрит в сторону правой руки — это показатель того, что она действительно раскаивается», — отметил в беседе с NEWS.ru Воеводин.

Положение губ блогера, по словам специалиста, говорит о её искренних переживаниях, а широко открытые глаза – об открытой позиции, отсутствии стремления что-либо утаить.

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#шоу-бизнес
#эксперты
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Барецкий призвал Иншакова одуматься и не бороться с Ивлеевой
27 декабря 2023, 18:30

Фото: kremlin.ru

Российский шоумен Стас Барецкий обратился к каскадеру, актеру и продюсеру Александру Иншакову с тем, чтобы он перестал «бороться» с блогером телеведущей Анастасией Ивлеевой.
«Для меня он всегда был таким, знаете, мужчина-мужчина. Бодаться с девушкой, мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков — каскадер. К сожалению, мир меняется. К Иншакову обращаюсь, чтобы он одумался, не стал, как говорится, гнобить девушку», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Барецкий.

До этого продюсер Александр Иншаков заявлял о подготовке коллективного иска к Анастасии Ивлеевой, члены инициативной группы хотят взыскать с блогера 1 млрд рублей за «голую» вечеринку.

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#продюсер
#скандал
#шоу-бизнес
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Певица Цыганова упала в обморок после спектакля для детей из ДНР
27 декабря 2023, 17:37

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

Певицу Вику Цыганову пригласили выступить с речью после окончания постановки.
Mash пишет, что, как только артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие закончено. Посетителей попросили выйти.

Тг-канал сообщает, что Цыганову такая оплошность и отсутствие шанса пообщаться с детьми потрясли. Она перенервничала и упала в обморок у Кремлёвского дворца.

Ранее отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери. Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

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#новости
#шоу-бизнес
#дети
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Актер Назаров назвал «чушпанами» извинившихся участников «голой вечеринки»
27 декабря 2023, 17:07

Фото: istock / alexkoral

Российский актер Дмитрий Назаров, наиболее известный по роли в сериале «Кухня» прокомментировал массовые извинения артистов за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети.
Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников голой вечеринки «чушпанами»


Актер опубликовал стихотворение, в котором признался, что испытывает чувство стыда за представителей шоу-бизнеса и считает их «чушпанами» после принесенных ими извинений.

«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — заявил Назаров.

Напомним, речь идет о скандальном мероприятии, которое некоторые звезды российской эстрады посетили 20 декабря. Все приглашенные на мероприятия гости пришли «почти голыми», что возмутило общественность. Вскоре представители шоубиза принесли публичные извинения за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.

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#актёр
#видео
#скандал
#мероприятия
#звёзды
#шоу
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Юрист Ярмуш допустила уголовные санкции в отношении Ивлеевой
27 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что после проверки налоговой по материалам полиции блогера Анастасию Ивлееву в отношении девушки могут быть применены уголовные санкции, если её вину докажут.
«Они регистрировались как самозанятые, получали миллиарды от своей деятельности, а затем деньги распределялись по знакомым. Тогда действительно может быть донасчитан неуплаченный налог, и могут быть уголовные санкции в отношении Ивлеевой, если будет установлена её вина. Мы наблюдаем, что такие ситуации уже были зафиксированы», — пояснила в беседе с RT Ярмуш.

Она подчеркнула, что не считает подобные меры гонениями, а, наоборот, подчеркнула, что такие действия со стороны ФНС вполне нормальны.

Ранее актёр и телеведущий, заслуженный артист России Алексей Весёлкин прокомментировал извинения звёзд шоу-бизнеса, которые побывали на скандальной вечеринке Ивлеевой. По его мнению, все записанные видео с извинениями – простое шоу, направленное на сохранение работы и корпоративов.

«Такое поведение, в частности, Киркорова — это следствие молчаливого согласия общества на то, что так можно поступать и ничего за это не будет», — отметил в беседе с «Царьградом» Весёлкин.

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#санкции
#скандал
#фнс
#следствие
#шоу
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Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери
27 декабря 2023, 15:02

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал, который вызвала вечеринка в ночном клубе «Мутабор».
Daily Storm приводит слова отца Ивлеевой

«Да, я являюсь отцом Насти Ивлеевой. Какие могут быть мои слова? Она ребенок взрослый, девка умная. Если так поступила, значит, надо было. Вы разбирайтесь с Собчак, а не с Настей! Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес. Просто заняться людям, которые жалуются на Ивлееву, нечем!» —прокомментировал скандал отец 32-летней Анастасии Ивлеевой в беседе с журналистами.
Также мужчина попросил прекратить травлю дочери.

При этом родственники давно не общаются.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.

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#шоу-бизнес
#новости
#родители
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Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей
В московском клубе Gipsy отменили новогоднее выступление Анны Асти
27 декабря 2023, 15:01

Фото: iStock/cookelma

Новогоднее выступление певицы Анны Асти отменено из-за ее присутствия на «голой вечеринке» Ивлеевой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Концерт певицы должен был состояться в московском клубе Gipsy. Гонорар Асти за выступление составлял 6,5 миллионов рублей. Однако после присутствия на «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, заведение отменило выступление артистки.
По информации портала, организаторы мероприятия ищут певице замену.

Кроме того, под угрозой срыва оказался концерт Анны Асти в Барвихе Luxury Village, куда она также должна была отправится на новогодние праздники.

С отменой концертов после мероприятия Ивлеевой столкнулись Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Организаторы сообщают об отмене
их концертов, а их выступления в новогодних шоу вырезают.

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#концерт
#шоу
#блогер
#киркоров
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С блогера Чекалиной сняты все ограничения
27 декабря 2023, 13:44

Фото: istockphoto/hirun

С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, в их числе те, что были связаны с перемещением и использованием интернета.
Об этом РИА Новости рассказал её адвокат Константин Третьяков.

Напомним, Чекалина и её муж находились под запретом определенных действий. Их ограничили в использовании интернета, телефона, а также общения.

Против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей. Следствие считает, что блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения. При этом доходы от марафонов превысили лимит в 150 млн рублей в год.

Второе дело, касалось отмывания средств в особо крупном размере. По данным СК, супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей. Они купили на них доллары и замаскировали связь денег с преступным источником их происхождения.

В конце ноября с блогерских счетов сняли арест. Чекалина погасила задолженность, штрафы, а также пени.

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#долги
#деньги
#налоги
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Предварительный долг блогера Ивлеевой перед налоговой — 137 млн рублей
27 декабря 2023, 13:24

Фото: istockphoto/blinow61

За 3 года работы — с 2020 по 2022 – Анастасия Ивлеева не доплатила 137 млн рублей.
По информации Mash, изначальная сумма неуплаченных налогов превышает 150 млн рублей, из которых Ивлеева уплатила только 13 млн. Остальная сумма до сих пор остаётся не уплаченной. В компанию Ивлеевой пришла налоговая проверка.

По предположению ФНС, Ивлеева дробила бизнес, оказывая одни и те же услуги со своим участием и в статусе ИП, и через ООО «Ивлеева Продакшн». Это происходило по упрощённой системе налогооблажения в обоих случаях. Так блогер могла не допускать роста дохода и ИП и ООО, и не переходить на другие системы налогообложения с повышенной ставкой.

В данный момент по юридическим адресам Анастасии Ивлеевой проходят обыски.

По данным Mash, общая выручка от реклам, бизнесов и курсов за прошлый год составила примерно 600 млн рублей.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.

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#налоги
#шоу-бизнес
#новости
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