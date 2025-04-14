Актёр Никита Кукушкин* переписал последнюю квартиру на жену

Никита Кукушкин* (Фото: Instagram**, @bahaooo)
Актёр Никита Кукушкин* избавился от последней недвижимости, которая осталась у него в России: квартиру в Валдайском проезде (Москва) он переписал на супругу — актрису Анну Назарову, сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что данную недвижимость площадью 54 кв. м и стоимостью 20 млн рублей Кукушкин* переоформил в марте. Также Анна владеет частью квартиры в Доме на Набережной на улице Серафимовича. Стоимость всей квартиры площадью 120 кв. м составляет около 70 млн рублей.
Кукушкин* также продал три машины и два мотоцикла. В его автопарке ранее были Mercedes 1994 года выпуска, Toyota FJ Cruiser 2006 года и редкий Jaguar XJ 1989 года выпуска. Сейчас он с женой владеет машиной в Германии, однако пока актёр не получил права, он передвигается на велосипеде или же на общественном транспорте.
При этом артист продолжает зарабатывать в России: он сохранил свой бизнес, через который получал деньги за роли в кино.
Напомним, что Никита Кукушкин* уехал вместе с семьёй из России в Германию в сентябре 2022 года.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Кукушкин* также продал три машины и два мотоцикла. В его автопарке ранее были Mercedes 1994 года выпуска, Toyota FJ Cruiser 2006 года и редкий Jaguar XJ 1989 года выпуска. Сейчас он с женой владеет машиной в Германии, однако пока актёр не получил права, он передвигается на велосипеде или же на общественном транспорте.
При этом артист продолжает зарабатывать в России: он сохранил свой бизнес, через который получал деньги за роли в кино.
Напомним, что Никита Кукушкин* уехал вместе с семьёй из России в Германию в сентябре 2022 года.
Читайте также:
«Случилась болезнь»: почему Отар Кушанашвили решил жениться на возлюбленной лишь спустя 20 лет совместной жизни
Лишила бывшего родительских прав и стеснялась прошлого: кто такая Эмма Малинина и как ей удается сохранять брак с мужем
«Неуважительны в постели»: Бритни Спирс сделала интимное признание о своих мужчинах
*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина