Лишила бывшего родительских прав и стеснялась прошлого: кто такая Эмма Малинина и как ей удается сохранять брак с мужем

Эмма и Александр Малинины (фото: Instagram* / doktoremmamalinina)
Эмме Малининой (Залукаевой) 62 года. Она — супруга народного артиста Александра Малинина, мать троих детей и владелица крупного зарубежного бизнеса. Однако путь к такой стабильности был далеко не безупречным. Образ примерной жены и матери контрастирует с воспоминаниями близких, бывших партнеров и даже нянь её детей.
«Радио 1» расскажет, какой на самом деле была жизнь Эммы Малининой до и после замужества с певцом.
Когда Александр Малинин (настоящее имя — Саша Выгузов) познакомился с Эммой Залукаевой, его жизнь начала стремительно меняться. Выпускница мединститута Эмма сразу заняла важное место в судьбе артиста. Он сменил фамилию, отказался от старого окружения, выправил карьеру и финансовое положение. Вместе с этим появились новые полезные связи, а впоследствии — и общие дети.
Друзья Малинина до сих пор утверждают, что Эмма сильно изменила его характер, а самого артиста считают «подкаблучником».
На момент знакомства с Эммой в 1988 году Александр уже переживал личный кризис: два неудачных брака, дети от предыдущих отношений и неустроенная жизнь. Эмма также была замужем за сыном профессора — однокурсником из мединститута. От этого брака у неё был сын.
Александр и Эмма встретились на концерте в Москве. Он приехал из Екатеринбурга, а она — из Волгограда. Оба стремились покорить столицу. Бывший муж Малининой утверждает, что Эмма стеснялась своего родного города и всегда старалась выглядеть не чем человеком, каким являлась на самом деле. Кроме того, он заявил, что Эмма хитростью лишила его родительских прав.
Сама Эмма утверждала, что у неё дворянские корни — её прабабушка по материнской линии, Евдокия, была потомственной дворянкой. Родители Эммы занимали высокие должности, а в семье с детства звучала установка: «Выходи замуж только за человека нашего круга».
Однако бывшие однокурсники и супруг рассказывают другую историю. По их словам, Эмма стеснялась своего прошлого, скрывала, что училась в Куйбышевском мединституте, и выдавала себя за выпускницу московского вуза.
Совместная жизнь Эммы и Александра началась не с роскоши. Они жили в коммуналке, принимали у себя друзей-музыкантов. Но со временем Эмма помогла супругу сосредоточиться на сольной карьере, которая взлетела в 90-х. Его образ белого офицера стал визитной карточкой, а романсы — любимыми хитами на «Огоньках» и «Граммофонах».
В 2000 году у пары родились близнецы — Фрол и Устинья. Имя сына выбрал Александр в честь прадеда, а дочку сначала хотели назвать Глорией, но передумали в пользу старославянского варианта.
Одна из бывших нянь семьи рассказала, что в доме Малининых были строгие правила. Прежде чем приступить к работе, она должна была принять душ, обработать горло перекисью, надеть халат и маску — всё ради антисептики. При этом персонал жил в подвале, тогда как детские комнаты находились на третьем этаже.
Няня должна была справляться со спаренным кормлением, точно разводить смесь, успокаивать детей и не мешать родителям — Александр отдыхал после гастролей, а Эмма восстанавливала форму.
Близнецы Малининых получили образование за рубежом. Фрол учился в художественной академии в Мюнхене, Устинья — в Лондонской королевской консерватории. Девушка также пишет стихи на английском и немецком языках.
Семья живёт на три дома: в Подмосковье (Одинцовский район), Германии и Италии.
По словам Эммы Малининой, в их семье действуют жёсткие, но простые правила: уважение, поддержка и отсутствие претензий. Она подчёркивает, что любовь невозможна в атмосфере постоянного контроля и недовольства. Именно такие принципы, по её мнению, помогают сохранить чувства даже спустя десятилетия совместной жизни.
Она добавила, что необходимо делать комплименты любимому человеку, поддерживать и уважать.
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Как изменилась жизнь Александра Малинина после встречи с Эммой
Когда Александр Малинин (настоящее имя — Саша Выгузов) познакомился с Эммой Залукаевой, его жизнь начала стремительно меняться. Выпускница мединститута Эмма сразу заняла важное место в судьбе артиста. Он сменил фамилию, отказался от старого окружения, выправил карьеру и финансовое положение. Вместе с этим появились новые полезные связи, а впоследствии — и общие дети.
Друзья Малинина до сих пор утверждают, что Эмма сильно изменила его характер, а самого артиста считают «подкаблучником».
Начало отношений: трудности, кризис и встреча в Москве
На момент знакомства с Эммой в 1988 году Александр уже переживал личный кризис: два неудачных брака, дети от предыдущих отношений и неустроенная жизнь. Эмма также была замужем за сыном профессора — однокурсником из мединститута. От этого брака у неё был сын.
«Скажу честно: помогали и те, и другие родители. Но я понимала, что мы с мужем должны повзрослеть сами, научиться самостоятельно решать свои проблемы», — рассказывала Эмма про первый брак и материнство.
Эмма и Александр Малинины (фото: Instagram* / doktoremmamalinina)
Александр и Эмма встретились на концерте в Москве. Он приехал из Екатеринбурга, а она — из Волгограда. Оба стремились покорить столицу. Бывший муж Малининой утверждает, что Эмма стеснялась своего родного города и всегда старалась выглядеть не чем человеком, каким являлась на самом деле. Кроме того, он заявил, что Эмма хитростью лишила его родительских прав.
«Эмма позвонила и в приказном тоне сообщила, что на днях придут документы, которые я должен подписать. Пришел конверт, в котором лежал отказ от родительских прав на Антона. Естественно, ничего подписывать я не стал! Эмма каким-то образом провернула это дело самостоятельно. Лишила меня отцовства без моего участия! Я Антону написал в одной из социальных сетей, чтобы он не верил во все это, но сын не захотел со мной общаться», — рассказал бывший супруг.
Родословная, юность и амбиции Эммы Малининой
Сама Эмма утверждала, что у неё дворянские корни — её прабабушка по материнской линии, Евдокия, была потомственной дворянкой. Родители Эммы занимали высокие должности, а в семье с детства звучала установка: «Выходи замуж только за человека нашего круга».
Однако бывшие однокурсники и супруг рассказывают другую историю. По их словам, Эмма стеснялась своего прошлого, скрывала, что училась в Куйбышевском мединституте, и выдавала себя за выпускницу московского вуза.
«Я с Эммой Залукаевой имела сомнительное счастье учиться в Куйбышевском медицинском институте. Сама она почему-то скрывает, что училась в провинции, и говорит, что окончила московский вуз. Прошли годы, но Эмма по-прежнему остается "снежной королевой" — такой же холодной, надменной и расчетливой, какой мы все ее знали», — рассказала одногруппница.
Эмма и Александр Малинины (фото: Instagram* / doktoremmamalinina)
Жизнь с Малининым: от коммуналки до особняка
Совместная жизнь Эммы и Александра началась не с роскоши. Они жили в коммуналке, принимали у себя друзей-музыкантов. Но со временем Эмма помогла супругу сосредоточиться на сольной карьере, которая взлетела в 90-х. Его образ белого офицера стал визитной карточкой, а романсы — любимыми хитами на «Огоньках» и «Граммофонах».
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В 2000 году у пары родились близнецы — Фрол и Устинья. Имя сына выбрал Александр в честь прадеда, а дочку сначала хотели назвать Глорией, но передумали в пользу старославянского варианта.
Няня о жизни в доме Малининых: правила, требования и изоляция
Одна из бывших нянь семьи рассказала, что в доме Малининых были строгие правила. Прежде чем приступить к работе, она должна была принять душ, обработать горло перекисью, надеть халат и маску — всё ради антисептики. При этом персонал жил в подвале, тогда как детские комнаты находились на третьем этаже.
«Основным условием мамы было соблюдение няней всех правил антисептики. Прежде чем мне показали детей, пришлось сначала принять душ в специально отведенной для прислуги комнате, прополоскать горло трехпроцентным раствором перекиси водорода, надеть медицинский халат и маску. Эмма требовала, чтобы нянька с малышей глаз не спускала: ни днем, ни ночью! При этом комната персонала с туалетом и ванной для прислуги находилась в подвале, а детские — на третьем этаже», — поделилась она.
Эмма и Александр Малинины с детьми (фото: Instagram* / doktoremmamalinina)
Няня должна была справляться со спаренным кормлением, точно разводить смесь, успокаивать детей и не мешать родителям — Александр отдыхал после гастролей, а Эмма восстанавливала форму.
Образование детей и жизнь на три страны
Близнецы Малининых получили образование за рубежом. Фрол учился в художественной академии в Мюнхене, Устинья — в Лондонской королевской консерватории. Девушка также пишет стихи на английском и немецком языках.
Семья живёт на три дома: в Подмосковье (Одинцовский район), Германии и Италии.
Секрет крепкого брака: принципы Эммы Малининой
По словам Эммы Малининой, в их семье действуют жёсткие, но простые правила: уважение, поддержка и отсутствие претензий. Она подчёркивает, что любовь невозможна в атмосфере постоянного контроля и недовольства. Именно такие принципы, по её мнению, помогают сохранить чувства даже спустя десятилетия совместной жизни.
«Даже если что-то не нравится, идет не по плану, есть напряжение, всегда можно постараться обойти острые углы, не обострять. Больше говорить, шутить и проще относиться, особенно к бытовым мелочам. Не легкомысленно, а легко», — сказала Малинина.
Она добавила, что необходимо делать комплименты любимому человеку, поддерживать и уважать.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова