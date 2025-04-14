«Случилась болезнь»: почему Отар Кушанашвили решил жениться на возлюбленной лишь спустя 20 лет совместной жизни

Эмме Малининой (Залукаевой) 62 года. Она — супруга народного артиста Александра Малинина, мать троих детей и владелица крупного зарубежного бизнеса. Однако путь к такой стабильности был далеко не безупречным. Образ примерной жены и матери контрастирует с воспоминаниями близких, бывших партнеров и даже нянь её детей.