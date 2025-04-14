«Случилась болезнь»: почему Отар Кушанашвили решил жениться на возлюбленной лишь спустя 20 лет совместной жизни

Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)
Отар Кушанашвили официально оформил отношения с возлюбленной лишь спустя 20 лет совместной жизни. Ольга Фролова в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказала, почему они решили пожениться только сейчас.
Журналист и его избранница живут вместе 20 лет и воспитывают сына Даниила, которому уже исполнилось 16 лет. Зарегистрировать брак только сейчас пару подтолкнуло онкологическое заболевание, с которым столкнулся Кушанашвили.
Общий сын пары носит фамилию матери, но не исключает, что в будущем захочет взять двойную. Молодой человек отметил, что спокойно отнёсся к решению родителей узаконить отношения, поскольку это никак не отразилось на их семейной жизни.
Читайте также:
«Понимаю отчетливо, умирать я не буду!»: Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией
«Красная Шапочка, я тебе не вулф»: Отар Кушанашвили вернулся к конфликту с Яной Поплавской
«Я эту „аннуседоковщину“ не приемлю»: Отар Кушанашвили усомнился в серьёзности диагноза Влада Лисовца
«Решили узаконить отношения после 20 лет, потому что случилась болезнь. В больницу нельзя попасть не родственникам», – объяснила Фролова.Жена телеведущего призналась, что в начале отношений и сама не спешила выходить замуж за возлюбленного из-за его прежних браков. Также она сомневалась в том, что журналист будет сохранять постоянство.
Общий сын пары носит фамилию матери, но не исключает, что в будущем захочет взять двойную. Молодой человек отметил, что спокойно отнёсся к решению родителей узаконить отношения, поскольку это никак не отразилось на их семейной жизни.
Читайте также:
«Понимаю отчетливо, умирать я не буду!»: Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией
«Красная Шапочка, я тебе не вулф»: Отар Кушанашвили вернулся к конфликту с Яной Поплавской
«Я эту „аннуседоковщину“ не приемлю»: Отар Кушанашвили усомнился в серьёзности диагноза Влада Лисовца
Анастасия Чинкова