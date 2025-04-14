«Неуважительны в постели»: Бритни Спирс сделала интимное признание о своих мужчинах

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Бритни Спирс опубликовала видео в нижнем белье и призналась, что мужчины не радовали ее в интимной жизни.
В 2004 году вышла за муж за рэпера Кевина Федерлайна, которому родила двоих сыновей. В 2016 году певица начала встречаться с моделью и бодибилдером Сэмом Асгари. В 2022 они сыграли свадьбу, однако спустя год развелись. После этого певица закрутила роман с Полом Солисом и совсем недавно ушла от него.
43-летняя Спирс не перестаёт удивлять поклонников. Она опубликовала в сети видео, где на ней надет лишь кружевной комплект нижнего белья и сапоги.
По признанию певицы, одна долго боялась признаться в этом. Спирс подчеркнула, что последние отношения в постели полностью уничтожили её.
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* Запрещён в РФ
43-летняя Спирс не перестаёт удивлять поклонников. Она опубликовала в сети видео, где на ней надет лишь кружевной комплект нижнего белья и сапоги.
Бритни Спирс (Фото: Instagram* @britneyspears)Она пожаловалась, что её мужчины часто вели себя неуважительно по отношению к ней в постели.
«Я могу выглядеть очень красивой, но я никогда не раздевалась перед мужчиной до нижнего белья, чтобы по-настоящему почувствовать себя красивой и желанной. Я не вру. В моей постели происходили сумасшедшие моменты, потому что это было место для моей души, и было очень много раз, когда ко мне были невероятно неуважительны в постели. Почему, черт возьми, я должна делиться настоящим наслаждением от того чувства, которое я испытываю, когда ощущаю себя красивой», — приводит Daily Mail слова Спирс.
По признанию певицы, одна долго боялась признаться в этом. Спирс подчеркнула, что последние отношения в постели полностью уничтожили её.
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* Запрещён в РФ
Элина Позднякова