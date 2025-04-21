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Актёр Павел Деревянко должен налоговой около 500 тыс. рублей

Павел Деревянко (Фото: Телеграм, @pabloderevyanko)

Павел Деревянко (Фото: Телеграм, @pabloderevyanko)

Сумма налоговой задолженности, которую актёр Павел Деревянко должен закрыть, так как является учредителем ООО «Бии Соул», составляет 475 тыс. рублей. Такая информация появилась в одном из телеграм-каналов.
Уточняется, что компания артиста занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Фирма была зарегистрирована в 2022 году. Также известно, что за съёмочный день Деревянко получает около 300 тысяч рублей.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 50 млн рублей. Её счета могут заблокировать.

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Жена Никиты Преснякова показала, как они праздновали Пасху
21 апреля 2025, 16:53

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram*, @alenaakrasnova)

Никита Пресняков живёт в США почти три года, однако кажется, что за это время он стал лишь больше скучать по родине. Старший внук Аллы Пугачёвой так и не нашёл достойную работу в Штатах. Музыкант зарабатывает на жизнь, гастролируя с группой и исполняя хиты 90-х, а отдыхает исключительно в компании друзей-эмигрантов, причём все праздники они устраивают на русский манер.
В личном блоге жена Преснякова Алёна Краснова показала, как они отметили Пасху, в этом году совпавшую у католиков и православных. Семейная пара вместе с друзьями выехали на природу и организовали пикник в лучших традициях тех застолий, который бывают на майские праздники в России. Они жарили шашлыки на берегу озера, распевали любимые русские песни разных лет и общались.

Но подписчики не спешат радоваться за Никиту и его жену. Многие до сих пор не понимают, зачем Пресняков уехал за границу, ведь очевидно, что адаптироваться в США он не может и не хочет, если продолжает придерживаться жизни, которую вёл в России.

Ранее стало известно, Наталья Подольская и Владимир Пресняков в июне отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания и решили в этот день провести свадьбу ещё раз. При этом Наталья отметила, что планирует сэкономить на платье.

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Вика Цыганова заявила, что говорящий на иврите Максим Галкин* «меняет спонсоров»
21 апреля 2025, 15:56

Вика Цыганова (Фото: ВКонтакте @vika_tsiganova)

Вика Цыганова резко высказалась о российских знаменитостях, покинувших страну. В своем Telegram-канале она раскритиковала Максима Галкина*, который, по ее мнению, «меняет спонсоров», и Ивана Урганта, недавно исполнившего «гимн Израиля».
Артистка отметила, что эмигрировавшие знаменитости постоянно пытаются задеть Россию, но делают это «бездарно», вызывая лишь недоумение у зрителей.

Цыганова также подчеркнула, что Галкин* ранее поздравлял евреев на иврите, но теперь переключился на украинский язык, что, по ее словам, свидетельствует о его стремлении угодить новым хозяевам.

«У уехавших артистов есть нечто общее — все они и дня не могут прожить, не задев Россию. Правда, делают они это так коряво и бездарно, что вызывают у людей разве что недоумение», — пояснила она.

Юморист Максим Галкин* покинул Россию 28 февраля 2022 года. Вместе с детьми Лизой и Гарри, а также супругой Аллой Пугачевой, он обосновался в Израиле. Это решение стало знаковым шагом для артиста, который на протяжении многих лет занимал важное место в российском шоу-бизнесе.

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Галлюцинации, отчисление из школы, зависимость: какой стала дочь Глюкозы и как складываются ее отношения с матерью
21 апреля 2025, 15:20

Певица Глюкоза /Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Долгое время певица LIDUS оставалась загадкой для широкой публики. За маской нарисованной девочки-подростка скрывалась Лидия Чистякова-Ионова — дочь популярной певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюк’oZа. О жизни девочки расскажет «Радио 1».

Отчисление из школы и конфликты с сестрой

Наталья и её супруг, предприниматель Александр Чистяков, познакомились на борту самолёта — их свела журналистка Ксения Собчак. Спустя год в элитной клинике Марбельи родилась их дочь Лидия. Через четыре года в семье появилась Вера, однако сестринская близость между девочками так и не возникла.

С самого детства Лидия демонстрировала творческую натуру. В 11 лет она снялась в «Ералаше», повторив путь Глюк’oZы. Музыкальные амбиции девочки поддерживались в семье, особенно матерью, которая не скупилась на советы.

Однако с раннего возраста Лидия также проявляла независимость и бунтарский дух. Несогласие с правилами школы обернулось отчислением. Позже, даже поступив в элитное учебное заведение, Лидия вновь была исключена — на этот раз за курение. Несмотря на это, мать публично встала на сторону дочери и осудила систему, которая, по её мнению, не учитывает реалии подростковой жизни.

После девятого класса Лидия окончательно оставила школьную систему, отдав предпочтение обучению с репетиторами.

«Я поняла, что числиться в школе и хорошо учиться у меня бы просто физически не получилось. Мой последний год был невероятно напряженным и тяжелым!» — заявляла девушка.

Дочь Глюкозы Лидия (Фото: Телеграм@raydlayshei)

Расстройство пищевого поведения

За пределами сцены Лидия столкнулась с тяжёлыми внутренними проблемами. Постоянное давление, критика в соцсетях и сложности с самоопределением привели к расстройству пищевого поведения. Певица доходила до крайностей: от полного голодания до приступов переедания. Вес Лидии опускался до 38 килограммов. Первым забил тревогу отец, однако разговоры с ним не дали результата. В конечном итоге, к восстановлению девушку подтолкнуло острое ухудшение состояния и галлюцинация, вызванная истощением.

Психическое здоровье долго оставалось под угрозой: бессонница, приём транквилизаторов и борьба с зависимостью продолжались несколько лет. Только спустя время Лидия смогла вернуться к стабильности, научившись воспринимать хейт с иронией.

Схожий путь проходила и её мать — Глюк’oZа не скрывала, что в прошлом страдала от зависимости и переживала психологические срывы, вызванные смертью близкого человека.

Участие в музыкальном шоу

Когда Лидия выразила желание начать музыкальную карьеру, мать отнеслась к этой идее с опаской — в тот момент ещё свеж был скандал вокруг дочери Алсу. Чтобы уберечь наследницу от излишнего внимания, Глюк’oZа посоветовала ей не раскрывать своё лицо. Так появилась LIDUS — артистка, скрывающаяся за образом аниме-девочки. Эта идея отсылает к раннему образу самой Глюк’oZы, которая также начинала карьеру в анимационном образе при поддержке Максима Фадеева.

Визуальный стиль LIDUS был вдохновлён образом матери — светлые косички остались, но остальное приобрело современное городское звучание. Первый клип «Перово» сразу привлёк внимание: вокал сочетался с визуальной стилистикой, не позволяя разгадать личность артистки. Позже к проекту подключился продюсер Денис Ковальский, и несмотря на непростой характер Лидии, сотрудничество оказалось успешным.

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Раскрытие личности

В 2020 году Лидия решила открыться публике. Мать активно поддерживала это решение, публикуя слова гордости в соцсетях. Интерес к артистке резко вырос, и она даже попробовала себя в роли ведущей. Особенным моментом стало её выступление вместе с матерью, где голос дочери оказался настолько неузнаваемым, что Глюк’oZа не смогла его распознать.

Однако вскоре LIDUS исчезла — на сцену вышла Ray. Новый псевдоним вдохновлён стихотворением Эдгара Алана По «Ворон» — «raven» на английском. Лидия пояснила, что старая сцена и образ более не соответствуют её внутреннему миру. Так появился псевдоним и новый имидж.

«С тех пор вообще многое успело измениться, и я больше не чувствую себя как LIDUS. Этот псевдоним не подходит для описания моего внутреннего мира, а музыка, творчество — это в первую очередь ты и твои эмоции», — объясняла Лидия в интервью.
Собственное имя девушка также отринула. Оно напоминало ей не о семье, а о школьных насмешках, связанных с песней группы «Электросталь», в которой упоминается героиня с тем же именем. Новый псевдоним стал не просто сценическим, а частью её самоопределения.

Дочь Глюкозы Лидия (Фото: Телеграм@raydlayshei)

Как сегодня живет дочь Глюкозы

Сейчас Ray продолжает поиски себя — меняет образы, окрашивает волосы в яркие цвета, не боится выходить на красные дорожки в платьях из детских простыней. В её стиле можно найти нотки сказочности и ведьминской эстетики.

«Ходить с одним и тем же цветом волос или с одной и той же прической надоедает. Если внутри возникает ощущение, что нужно что-то новое, я следую за этим ощущением», — говорила она.
Несмотря на перемены, в жизни артистки есть и стабильность. Она остаётся близка с родителями, а личные отношения для неё значимы до мелочей. Например, она ест только вилкой, подаренной возлюбленным, и впадает в панику при её потере.

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Сергей Светлаков достиг рекордных результатов в бизнесе
Сергей Светлаков заработал на своем бизнесе почти 1 млрд рублей
21 апреля 2025, 14:45

Сергей Светлаков (Фото: ВКонтакте @sergeysvetlakov)

Известный российский комик и телеведущий Сергей Светлаков продолжает успешно развивать свой бизнес. Его компания, ООО «Студия Свердловск», занимающаяся производством кинофильмов и телевизионных программ, за 2024 год заработала рекордные 955 миллионов рублей. Чистая прибыль компании составила 34,6 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».
Для сравнения, в 2023 году «Студия Свердловск» заработала 254 миллиона рублей, а чистая прибыль составила лишь 2,2 миллиона рублей. Таким образом, рост доходов компании за год оказался впечатляющим.

Стоит отметить, что организация Светлакова не имеет задолженностей по налогам и активных судебных разбирательств, что свидетельствует о стабильной финансовой ситуации и успешном управлении бизнесом.

Светлаков продолжает удивлять поклонников не только своим творчеством, но и успехами в предпринимательской деятельности.

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#компании
#актёр
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Алла Пугачева с размахом отметила Пасху в Израиле
Уехавшая из России Алла Пугачева отметила Пасху с богатым застольем в Израиле
21 апреля 2025, 14:45

Фото: iStock/margouillatphotos

Известная российская певица Алла Пугачева, которая в последнее время проживает в Израиле, отпраздновала Пасху в кругу семьи и друзей. В своем блоге муж артистки Максим Галкин* поделился яркими моментами праздника, который состоялся 20 апреля.
Празднование прошло в уютном саду их дома, где Пугачева организовала роскошное застолье. Территория была тщательно оформлена: деревья украсили небольшими игрушками в форме пасхальных яиц, а на столах разместили фигурки зайчиков и агнцев, вазы с цветами и другие праздничные статуэтки.

Судя по фотографиям, гостей у Аллы было немало. Вместо традиционных куличей на столе красовался огромный трехъярусный торт в пасхальном стиле, а также яркие капкейки, которые добавили атмосферу веселья и уюта.

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