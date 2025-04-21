Актёр Павел Деревянко должен налоговой около 500 тыс. рублей

Павел Деревянко (Фото: Телеграм, @pabloderevyanko)
Сумма налоговой задолженности, которую актёр Павел Деревянко должен закрыть, так как является учредителем ООО «Бии Соул», составляет 475 тыс. рублей. Такая информация появилась в одном из телеграм-каналов.
Уточняется, что компания артиста занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Фирма была зарегистрирована в 2022 году. Также известно, что за съёмочный день Деревянко получает около 300 тысяч рублей.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 50 млн рублей. Её счета могут заблокировать.
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*признан в России иноагентом.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 50 млн рублей. Её счета могут заблокировать.
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*признан в России иноагентом.
Анастасия Чубина