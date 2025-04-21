Анна Asti заработала почти 350 миллионов рублей в 2024 году

Анна Asti (Фото: ВКонтакте @annaastivk)
Продюсерский центр Анны Asti, известной певицы и владелицы ООО «Феникс мьюзик», принес ей впечатляющий доход в размере 349,9 миллионов рублей за 2024 год. Об этом сообщает издание «Страсти».
Лейбл «Феникс мьюзик» занимается дистрибуцией музыки как самой Анны, так и других исполнителей. Несмотря на значительный рост доходов по сравнению с прошлым годом, когда организация заработала 281 миллион рублей, чистая прибыль в этом году составила 26,1 миллиона рублей, что ниже показателя 2023 года (64,5 миллиона рублей).
Важно отметить, что продюсерский центр Анны Asti не имеет задолженностей по налогам, что свидетельствует о стабильности и финансовой ответственности компании. Певица продолжает активно развивать свою карьеру и поддерживать высокие стандарты в музыкальной индустрии.
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Важно отметить, что продюсерский центр Анны Asti не имеет задолженностей по налогам, что свидетельствует о стабильности и финансовой ответственности компании. Певица продолжает активно развивать свою карьеру и поддерживать высокие стандарты в музыкальной индустрии.
Ранее стало известно, что Отар Кушанашвили раскритиковал Филиппа Киркорова за высокомерие.
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Дарья Осипова