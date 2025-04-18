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ФНС может заблокировать счета бьюти-блогера Гоар Аветисян

SHOT: визажист Гоар Аветисян задолжала налоговой 50 млн рублей
Гоар Аветисян (Фото: Телеграм @goar_avetisyan7)

Гоар Аветисян (Фото: Телеграм @goar_avetisyan7)

Бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 50 млн рублей. Ее счета могут заблокировать, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что бьюти-блогер зарабатывает огромное количество денег на собственном бренде косметики и курсах по макияжу. Раньше весь бизнес проходил через ИП.

В марте 2024-го Аветисян зарегистрировала ООО «БЬЮТИ АКАДЕМИЯ» с деятельностью — образование, и за первый год функционирования чистая прибыль академии достигла практически 19 млн рублей при выручке 67 млн.

В настоящее время налоговый долг бьюти-блогера составляет 54 823 025 рублей.

Ранее в инфополе появилась информация, что муж телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, задолжал налоговой службе более двух миллионов рублей. Однако юрист и близкая подруга Леры, Катя Гордон, выступила с официальным опровержением этой новости.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#налоги
Кинологи рассказали, почему важно разговаривать со своей собакой
Кинолог Голубев: беседы владельца с собакой создает эмоциональную связь
18 апреля 2025, 17:14

Фото: iStock/Liia Galimzianova

Любой владелец собаки хоть раз мечтал, чтобы его четвероногий друг понимает человеческую речь. И хотя полностью обучить собак нашему языку невозможно, кинологи уверены: многое из слов питомцы способны распознавать и беседы с ними очень полезны. Выделили основные причины, почему разговаривать с домашними животными не только можно, но и нужно.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака — социальное существо, и ей важен постоянный контакт с людьми.
«Наши четвероногие друзья отлично умеют распознавать не только отдельные слова, но и мельчайшие изменения в интонациях. Поэтому речь, а особенно её эмоциональная составляющая — не только важнейший элемент дрессировки, но и один из основных способов выразить питомцу свою любовь или, напротив, недовольство», — объяснил он.


Эмоциональная связь


Беседы владельца с собакой — основа для выстраивания особых взаимоотношений между ними. Исследования доказали: несмотря на то, что питомцы иначе воспринимают звуки, они могут узнавать хозяина по голосу. Поэтому ваша речь способна вызвать у них выделение настоящего «гормона любви» — окситоцина.

Психическая устойчивость


Собаке важно понимать, что в доме она находится в безопасности и любима хозяином. Питомцы чувствительны к вашему голосу и интонациям. Разговаривая с четвероногим другом спокойным тоном, вы помогаете ему формировать крепкую нервную систему, что, в свою очередь, позволит питомцу лучше справляться с любым стрессом. Напротив, раздражённый тон может вызвать у него тревогу.

Коррекция поведения


Чёткая речь и правильные интонации также играют важную роль в дрессировке. Регулярное повторение одних и тех же команд помогает собаке связывать фразы с конкретными действиями. В итоге это даже может быть полезно для понимания её мыслей: например, питомец способен научиться подавать вам сигналы или отвечать с помощью специальных голосовых кнопок.

Умственные способности


Запоминание новых слов и считывание интонаций человека дают собакам хорошую умственную нагрузку, которая по интенсивности порой сравнима с физическими упражнениями. Регулярные беседы важны как для щенков на этапе их становления, так и для пожилых собак — для сохранения остроты ума.


Терапевтический эффект


Регулярные беседы полезны не только для собак, но и для их владельцев. Общение с питомцами способствует снижению уровня кортизола, отвечающего за стресс в организме человека. Именно поэтому в мире набирает популярность канистерапия — метод лечения и реабилитации с помощью собак.

Как видно, долгие разговоры с питомцами и даже «сюсюкания» с ними, которые могут показаться странными для окружающих, являются вполне нормальными и даже полезными. Регулярный диалог — ключевой способ подтвердить для них, что они являются неотъемлемой частью вашей жизни.

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«Абсолютная ложь»: Тренер Розанов опроверг заявления фигуристки Жилиной о домогательствах
Тренер Сергей Розанов опроверг слова фигуристки Жилиной о домогательствах
18 апреля 2025, 17:12

Сергей Розанов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Фигуристка Вероника Жилина заявила, что, когда ей было 11, тренер Сергей Розанов делал ей неоднозначные намёки. Так, в Кисловодске на сборах он уговаривал сделать её массаж, приходил с банкой пива к ней в номер и тренировал её.
Розанов на обвинения ответил, что это всё неправда.
«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — заявил тренер «Матч ТВ». От других комментариев он отказался.
Мама фигуристки Людмила обо всём знала. Она не хотела предавать огласке инцидент, произошедший с её дочерью.
«Меня рядом не было, но ребёнок звонил, говорил, что Розанов тащит её в свой номер… Никто ей не помог. Розанов — это зло! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня» — заявила Людмила.
На такое поведение родителей Жилиной отреагировала депутат Госдумы Ирина Роднина. По мнению заслуженного мастера спорта, о таких вещах нужно сразу сообщать.
«Что мама делала пять лет? Не хотели говорить, а теперь захотели? <…> Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило репутацию фигуристки, если это действительно так. К нам (в Федерацию фигурного катания Московской области — прим. ред.) с таким вопросом никто не обращался», — заявила Роднина.

Она отметила, что расследование не будет проводиться, пока в Федерацию фигурного катания Московской области не придёт соответствующее обращение.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнел сообщил, что организация ведёт переговоры с международными зимними федерациями по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2026 года в Италии.

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Детский омбудсмен поддержала призыв демографа к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
Омбудсмен РТ Волынец: забыть об интимной близости до свадьбы должны и мужчины
18 апреля 2025, 16:59

Фото: istockphoto/grinvalds

Мнение демографа Руслана Ткаченко, который призвал женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы, чтобы избежать нежелательных беременностей и абортов, сегодня разделяют многие россияне и оно соответствует понятиям духовно-нравственных ценностей, которые прописаны в 809-м указе Президента РФ. Об этом заявила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.
В беседе с «Татар-информом» она подчеркнула, что в первую очередь, учить молодое поколение нравственности должны мамы и папы, в том числе своим личным примером, так как дети повторяют за своими родителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане также отметила, что отказ от интимной близости до свадьбы практикуют многие религиозные семьи разных конфессий.
«Я вообще не вижу в этом ничего плохого, абсолютно. Это действительно повышает ценность в глазах друг друга у будущих супругов», — добавила Волынец.
Омбудсмен обратила внимание, что воспитывать в такой парадигме следует не только девочек, но и мальчиков.
«Чтобы не было такого, что мальчик с кем хочет гуляет с 12 лет, а девочка его ждет. И тогда такая система воспитания действительно станет лучшей профилактикой и заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности в подростковом возрасте, и вообще распущенности половой. Потому что, когда есть вседозволенность, когда нет тайны интимной жизни, тогда люди и не ценят друг друга, нет страха потерять человека», — считает Волынец.
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«Новая сила на страже справедливого мира»: Кустурица восхитился приглашением Путина на парад 9 мая
Режиссер Кустурица: парад 9 мая в Москве — признание новой силы и вооружения
18 апреля 2025, 16:56

Эмир Кустурица (фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Приглашение президента России Владимира Путина на парад 9 мая в честь 80-летия Победы в Москве — это признание новой силы и вооружения на страже справедливого мира. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.
«Это не просто приглашение некоего сочувствующего, человека, который сопереживает тому, что было 80 лет назад, но и признание новой силы, нового вооружения, которое будет защищать справедливый мир», — поделился эмоциями он в беседе с RT.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на парад в честь 80-летия Победы в Москву прибудет много гостей. Как сообщают argumenti.ru, представитель Кремля также подчеркнул, что мероприятия на 9 мая не являются форумом.
«Песков указал, что мероприятие не будет носить элементы Ялтинской конференции 1945 года», — говорится в материале.
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В России начали продавать «дубайские» пасхальные куличи
18 апреля 2025, 16:52

Фото: iStock/a-lesa

В России начали продавать «дубайские» пасхальные куличи, вдохновленные «дубайским шоколадом», который завирусился в интернете в 2024 году. Соответствующие объявления о предзаказе на выпечку появились в Кемерово.
«Кемеровский кондитер за 1300 рублей предлагает выпечку кулича с несколькими вариантами начинок. В их числе и начинка «дубайский шоколад». <…> Дубайский шоколад отличается от обычного начинкой, в основе которого ореховая фисташковая паста, в которую добавляются волокна обжаренного на масле хрустящего теста катаифи», — пишет «Сiбдепо».
В то же время в Подмосковье подсчитали примерную стоимость набора продуктов, которые понадобятся для приготовления куличей в домашних условиях. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на региональный минсельхоз, один кулич обойдется примерно в 72 рубля.
«В розничных торговых сетях региона цена за 1 кг муки составляет от 29 руб., 1 литра молока — от 69 руб., десяток яиц — от 79 руб., 180 г сливочного масла — от 165,1 руб., 1 кг соли — от 15 руб., 1 кг сахара — от 62,7 руб., 11 г сухих дрожжей — от 12 руб», — передает агентство сообщение ведомства.
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