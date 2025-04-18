ФНС может заблокировать счета бьюти-блогера Гоар Аветисян

Гоар Аветисян (Фото: Телеграм @goar_avetisyan7)
Бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 50 млн рублей. Ее счета могут заблокировать, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что бьюти-блогер зарабатывает огромное количество денег на собственном бренде косметики и курсах по макияжу. Раньше весь бизнес проходил через ИП.
В марте 2024-го Аветисян зарегистрировала ООО «БЬЮТИ АКАДЕМИЯ» с деятельностью — образование, и за первый год функционирования чистая прибыль академии достигла практически 19 млн рублей при выручке 67 млн.
В настоящее время налоговый долг бьюти-блогера составляет 54 823 025 рублей.
Ранее в инфополе появилась информация, что муж телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, задолжал налоговой службе более двух миллионов рублей. Однако юрист и близкая подруга Леры, Катя Гордон, выступила с официальным опровержением этой новости.
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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В марте 2024-го Аветисян зарегистрировала ООО «БЬЮТИ АКАДЕМИЯ» с деятельностью — образование, и за первый год функционирования чистая прибыль академии достигла практически 19 млн рублей при выручке 67 млн.
В настоящее время налоговый долг бьюти-блогера составляет 54 823 025 рублей.
Ранее в инфополе появилась информация, что муж телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, задолжал налоговой службе более двух миллионов рублей. Однако юрист и близкая подруга Леры, Катя Гордон, выступила с официальным опровержением этой новости.
Читайте также:
Актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей
«Постньюс»: лидер группы «Ногу свело!» Покровский* задолжал ФНС 230 тысяч рублей
ФНС окончательно закрыла фирму Шаца* и Лазаревой**
*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ольга Енгалычева