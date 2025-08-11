Актёр «Полицейского с Рублёвки» потерял зрение во время борьбы с раком
Роман Попов сообщил о слепоте на один глаз из-за опухоли мозга
Российский актёр и звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов рассказал в своём Telegram-канале, что у него случился рецидив рака головного мозга.
По его словам, он полностью ослеп на правый глаз, а левым видит лишь частично.
«У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение и частично за слух. Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — признался артист.Попов отметил, что ему требуется помощь в приёме пищи и передвижении, но он рассчитывает вернуться к съёмкам в ближайшие месяцы. Актёр борется с онкологией с 2018 года: в 2019-м наступила ремиссия, однако в этом году болезнь вернулась и сопровождалась осложнениями.
В конце июня Попов уже сообщал, что злокачественная опухоль мозга начала влиять на его зрение. Тогда он говорил, что впереди курс химиотерапии, и выражал надежду, что зрители «ничего не заметят».