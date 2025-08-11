Актёр «Полицейского с Рублёвки» потерял зрение во время борьбы с раком

11 августа 2025, 13:49

Роман Попов сообщил о слепоте на один глаз из-за опухоли мозга

Роман Попов (Фото: Telegram / @romkapopoff)

Российский актёр и звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов рассказал в своём Telegram-канале, что у него случился рецидив рака головного мозга.





По его словам, он полностью ослеп на правый глаз, а левым видит лишь частично.





«У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение и частично за слух. Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — признался артист.