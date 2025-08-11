Юрий Лоза назвал Клаву Коку курицей и записал альбом, где он предстанет в образе супергероя
Российский исполнитель Юрий Лоза записал альбом, который, по его словам, должен поразить фанатов новизной и стилистикой. Певец отметил, в своих треках он покажет, что музыка и голос это он сам, а не Клава Кока и ей подобные курицы.
Столь резкое заявление Лоза сделал в своей беседе с Общественной Службой Новостей. Как рассказал певец, в своем альбоме он предстанет в образе супергероя, а в клипах даже присутствует стилистика аниме.
«Это совсем другие песни, такого Лозу еще никто не слышал и не видел. В клипах есть даже анимация и аниме. Любители жанра оценят, те, кто увлекаются этим жанром, смогут найти для себя много нового. Я в клипах предстану в образе супергероя, который спасает мир», — сказал Юрий.
По словам Лозы, на российских музыкальных каналах нашлись люди, которых заинтересовали его треки. Юрий отметил, до этого он регулярно получал отказы, так как представителям каналов нужны были исполнители на подобии Клавы Коки. Певицу и ей подобных Лоза сравнил с курицами.
«После стольких отказов и втираний о том, что им нужны клавы коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы», — сказал Лоза.