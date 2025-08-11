Юрий Лоза назвал Клаву Коку курицей и записал альбом, где он предстанет в образе супергероя

11 августа 2025, 13:27

Юрий Лоза назвал Клаву Коку курицей и записал альбом в образе супергероя

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Российский исполнитель Юрий Лоза записал альбом, который, по его словам, должен поразить фанатов новизной и стилистикой. Певец отметил, в своих треках он покажет, что музыка и голос это он сам, а не Клава Кока и ей подобные курицы.





Столь резкое заявление Лоза сделал в своей беседе с Общественной Службой Новостей. Как рассказал певец, в своем альбоме он предстанет в образе супергероя, а в клипах даже присутствует стилистика аниме.





«Это совсем другие песни, такого Лозу еще никто не слышал и не видел. В клипах есть даже анимация и аниме. Любители жанра оценят, те, кто увлекаются этим жанром, смогут найти для себя много нового. Я в клипах предстану в образе супергероя, который спасает мир», — сказал Юрий.

«После стольких отказов и втираний о том, что им нужны клавы коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы», — сказал Лоза.