Михаил Шуфутинский признался, что Алла Пугачёва помогла ему вернуться в Россию

20 апреля 2026, 10:58

Певец Михаил Шуфутинский в шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что Алла Пугачёва повлияла на его возвращение в Россию из эмиграции.





Известно, что в начале 1980-х годов Михаил Захарович не нашёл общего языка с властями СССР из-за цензуры и решил эмигрировать. Певец выбрал США, где работал в ресторанах и занимался продюсированием.



В эфире программы Шуфутинский признался, что мысль о возвращении домой не покидала его. Артист рассказал, что однажды Пугачёва приехала на гастроли в Лос-Анджелес и решила с ним встретиться.

«Она сказала: «Ты знаешь, из всех окон в Москве и вообще повсюду звучит твой голос. Тебе следует приехать». Затем один из эмигрантских импресарио предложил гастрольный тур. Я, естественно, испытывал тревогу, но желание было сильным», — поделился певец.