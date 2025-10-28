28 октября 2025, 15:00

Блогер Оксана Самойлова отказалась комментировать детали развода с Джиганом

Денис Устименко и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Оксана Самойлова не общалась с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) с 20 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал StarHit, публикуя видео с моделью.





Уточняется, что дети пары живут по очереди то у матери, то у отца, а сама Самойлова переехала в квартиру в Москва‑Сити и отказалась комментировать подробности развода.





«Ну мне он не сказал, что он не придет, но я предполагала, что он не придет», — ответила Оксана на вопрос журналистов об очной ставке с мужем в суде.