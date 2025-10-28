Самойлова отказалась комментировать детали развода с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова не общалась с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) с 20 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал StarHit, публикуя видео с моделью.
Уточняется, что дети пары живут по очереди то у матери, то у отца, а сама Самойлова переехала в квартиру в Москва‑Сити и отказалась комментировать подробности развода.
«Ну мне он не сказал, что он не придет, но я предполагала, что он не придет», — ответила Оксана на вопрос журналистов об очной ставке с мужем в суде.
Ранее сообщалось, что она пришла в суд в чёрном, чтобы оформить развод с Джиганом. Подробности в нашем материале.