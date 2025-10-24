Ксения Собчак подала заявку на получение ВНЖ в Испании
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак подала заявку на получение вида на жительство (ВНЖ) в Испании. Об этом сообщает газета El País.
По данным издания, соответствующий запрос Собчак подала не только для себя, но и для своего маленького сына Платона.
Собчак уже имеет гражданство Израиля, которое она получила в 2022 году. Теперь журналистка намерена оформить испанский ВНЖ, что, по сведениям источников, связано с планами семьи проводить больше времени в Европе.
Испанские СМИ отмечают, что заявление Собчак рассматривается по стандартной процедуре, однако конкретные основания для получения документа – например, инвестиции, работа или обучение – не уточняются.
Официальные комментарии от самой Ксении Собчак или её представителей на момент публикации не поступали.
