Актёр Савостюк рассказал, каким оказался Безруков за пределами статуса и славы
Актёр Олег Савостюк признался, что его удивил Сергей Безруков на съёмках
24-летний Олег Савостюк, известный по фильму «Алиса в Стране Чудес», поделился впечатлениями от работы с Сергеем Безруковым. Об этом сообщает «Кино Mail».
Актёры вместе снимались в сериале «Капитанская дочка», где Савостюк исполнил главную роль Петра Гринёва, а Безруков сыграл его отца Андрея Петровича.
По словам молодого артиста, до начала съёмок он представлял Безрукова скорее как статусного руководителя и мастера, однако реальность оказалась совсем другой.
«Я думал, что на площадку приедет художественный руководитель, а приехал профессиональный артист с назубок выученным текстом, знающий роль и очень лояльный к режиссёру и к своим партнёрам. Я был удивлён», — признался Савостюк.Актёр отметил профессионализм Безрукова и его отношение к коллегам по съёмочной площадке. Несмотря на огромный опыт и статус, артист, по словам Савостюка, оказался полностью включён в рабочий процесс и внимательно относился к режиссёру и партнёрам.
Ранее стало известно и о другом поступке Безрукова в отношении молодых артистов. Народный артист взял на себя расходы по обучению своих студентов во ВГИКе на все четыре года обучения.
Этот курс стал для Безрукова первым опытом в качестве мастера. Среди его студентов оказалась и дочь актёра Анатолия Кота. По её словам, перед поступлением она заранее готовилась к тому, что обучение придётся оплачивать самостоятельно.