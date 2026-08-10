Актёр Савостюк рассказал, каким оказался Безруков за пределами статуса и славы

10 августа 2026, 22:33

Актёр Олег Савостюк признался, что его удивил Сергей Безруков на съёмках

Олег Савостюк (Фото: Instagram* / @oleg_michaylovich)

24-летний Олег Савостюк, известный по фильму «Алиса в Стране Чудес», поделился впечатлениями от работы с Сергеем Безруковым. Об этом сообщает «Кино Mail».





Актёры вместе снимались в сериале «Капитанская дочка», где Савостюк исполнил главную роль Петра Гринёва, а Безруков сыграл его отца Андрея Петровича.



По словам молодого артиста, до начала съёмок он представлял Безрукова скорее как статусного руководителя и мастера, однако реальность оказалась совсем другой.





«Я думал, что на площадку приедет художественный руководитель, а приехал профессиональный артист с назубок выученным текстом, знающий роль и очень лояльный к режиссёру и к своим партнёрам. Я был удивлён», — признался Савостюк.