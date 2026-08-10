Юлия Ахмедова рассказала о конфликте с Катей Гордон на шоу

10 августа 2026, 22:11

Юлия Ахмедова призналась, что слова Кати Гордон довели её до слёз

Юлия Ахмедова (Фото: Instagram* / @yakhmedova)

Юлия Ахмедова прокомментировала конфликт с Катей Гордон, который произошёл во втором сезоне шоу «Большой Куш». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, во время одного из эпизодов юрист надавила на её болезненные темы, из-за чего Ахмедова не смогла сдержать эмоций.





«Было нападение совершено. Действительно был конфликт, в результате которого Катя очень сильно извинялась и мне казалось, что она чувствует себя неправой в этой ситуации», — рассказала Юлия.

«Катя почему-то решила в каком-то ничего не значащем конфликте притянуть информацию извне, нашла за кадром какие-то мои болевые точки и в нужный момент решила мне на них надавить. Это было супер неожиданно для меня и вызвало неприятные эмоции, я даже плакала», — призналась артистка.

«Может быть, надо было сделать отдельный коррекционный класс или шоу "Звезды в терапии"?, потому что какой-то неравный бой — этот кривой, этот косой, этот в терапии, зачем приехали — непонятно», — высказалась Гордон.