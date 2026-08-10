«Я простая девчонка»: Ольга Бузова раскрыла секрет своей популярности
Бузова заявила, что каждый человек может найти в себе частичку её характера
Ольга Бузова попыталась объяснить, в чём, по её мнению, заключается секрет её популярности и успеха. Об этом сообщает StarHit.
Певица отметила, что не считает себя недосягаемой звездой и назвала себя обычной девушкой, которой близки многие качества её аудитории.
Во время съёмок шоу «Хочу на ТНТ» Бузову спросили, почему ей на протяжении многих лет удаётся оставаться одной из самых обсуждаемых российских знаменитостей.
«Я простая девчонка. Такая же, как и вы все. Все должны принять тот факт, что в каждом из вас есть я», — ответила артистка.По словам Бузовой, именно эта близость к аудитории может быть одной из причин её популярности. Певица считает, что зрители узнают в ней себя и поэтому продолжают следить за её творчеством, личной жизнью и публичными высказываниями.
Артистка уже не первый год делает акцент на том, что начинала карьеру как обычная девушка и постепенно добивалась известности. За это время Бузова успела проявить себя в телевидении, музыке и других сферах шоу-бизнеса.