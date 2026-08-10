«Я простая девчонка»: Ольга Бузова раскрыла секрет своей популярности

10 августа 2026, 22:18

Бузова заявила, что каждый человек может найти в себе частичку её характера

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова попыталась объяснить, в чём, по её мнению, заключается секрет её популярности и успеха. Об этом сообщает StarHit.





Певица отметила, что не считает себя недосягаемой звездой и назвала себя обычной девушкой, которой близки многие качества её аудитории.



Во время съёмок шоу «Хочу на ТНТ» Бузову спросили, почему ей на протяжении многих лет удаётся оставаться одной из самых обсуждаемых российских знаменитостей.





«Я простая девчонка. Такая же, как и вы все. Все должны принять тот факт, что в каждом из вас есть я», — ответила артистка.