«Миллиардеров на всех не хватит»: Шаляпин заступился за Волочкову

10 августа 2026, 21:55

Шаляпин заявил, что Волочковой важнее любовь, чем статус и деньги мужчин

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин высказался о личной жизни Анастасии Волочковой и прокомментировал разговоры о её романах с мужчинами, которые якобы не отличаются высоким социальным статусом или большими доходами. Об этом сообщает NEWS.ru.





Певец считает, что балерина вполне может быть счастлива рядом с человеком любой профессии. По его мнению, финансовое положение и должность партнёра не имеют значения, если между людьми есть настоящие чувства.





«Настя — абсолютно счастливый человек. У нее нет проблем, она живет в кайф, ей плевать на чужие мнения. Может, ей хорошо с банщиком. Неважно, кем он работает. Главное, чтобы была искра, любовь, химия», — заявил Шаляпин.

«Это лучше, чем если бы толкалась замужем за человеком, которого не любит. А так: разлюбила — нашла нового, ничего страшного», — отметил певец.