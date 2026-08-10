«Миллиардеров на всех не хватит»: Шаляпин заступился за Волочкову
Шаляпин заявил, что Волочковой важнее любовь, чем статус и деньги мужчин
Прохор Шаляпин высказался о личной жизни Анастасии Волочковой и прокомментировал разговоры о её романах с мужчинами, которые якобы не отличаются высоким социальным статусом или большими доходами. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певец считает, что балерина вполне может быть счастлива рядом с человеком любой профессии. По его мнению, финансовое положение и должность партнёра не имеют значения, если между людьми есть настоящие чувства.
«Настя — абсолютно счастливый человек. У нее нет проблем, она живет в кайф, ей плевать на чужие мнения. Может, ей хорошо с банщиком. Неважно, кем он работает. Главное, чтобы была искра, любовь, химия», — заявил Шаляпин.Артист отметил, что настоящие чувства далеко не всегда связаны с материальным положением человека. Он предположил, что Волочкова относится именно к тем людям, для которых личное счастье важнее статуса избранника.
Шаляпин также заявил, что не видит ничего плохого в коротких романах, если они приносят человеку положительные эмоции. По его мнению, гораздо хуже оставаться в несчастливом браке только ради формального статуса отношений.
«Это лучше, чем если бы толкалась замужем за человеком, которого не любит. А так: разлюбила — нашла нового, ничего страшного», — отметил певец.При этом Шаляпин подчеркнул, что Волочковой совершенно необязательно искать исключительно обеспеченного мужчину.