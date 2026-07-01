Актёр сериала «Бригада» Александр Высоковский пропал на рыбалке в Подмосковье

01 июля 2026, 15:30

Александр Высоковский (Фото: кадр из сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»)

Актёр Александр Высоковский, известный по роли в сериале «Бригада», пропал во время рыбалки с сыном в Подмосковье. Об этом информирует KP.RU.