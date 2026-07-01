Актёр сериала «Бригада» Александр Высоковский пропал на рыбалке в Подмосковье
Актёр Александр Высоковский, известный по роли в сериале «Бригада», пропал во время рыбалки с сыном в Подмосковье. Об этом информирует KP.RU.
Супруга артиста сообщила, что Высоковский исчез днём ранее на реке Оке в районе Пущинской косы. Он отошёл от сына на небольшое расстояние и перестал выходить на связь.
Жена актёра уточнила, что течение в этом месте очень сильное. Спасатели МЧС и поисковый отряд «ЛизаАлерт» не проводят поиски на воде из-за отсутствия необходимого оборудования.
Женщина обратилась за помощью ко всем, у кого есть моторные лодки и качественные структурные эхолоты. Родственница готова компенсировать затраты на бензин и личное время каждому волонтёру.
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