Гуф официально вступил в партию «Новые люди» и может баллотироваться в Госдуму

01 июля 2026, 12:58

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @guf)

Рэпер Алексей Долматов, известный публике под псевдонимом Гуф, официально вступил в политическую партию «Новые люди». Представители партии подтвердили эту информацию в официальном пресс-релизе.