Гуф официально вступил в партию «Новые люди» и может баллотироваться в Госдуму
Рэпер Алексей Долматов, известный публике под псевдонимом Гуф, официально вступил в политическую партию «Новые люди». Представители партии подтвердили эту информацию в официальном пресс-релизе.
Торжественная церемония вручения партийного билета состоится 1 июля. Источники в партии не исключают, что музыкант может войти в список кандидатов от «Новых людей» на предстоящих выборах в Государственную думу.
В своём заявлении партия делает акцент на том, что разделяет и поддерживает ценности, которые сегодня близки как молодёжи, так и гражданам среднего возраста. В первую очередь речь идёт об открытости и свободе.
Пока неизвестно, будет ли Долматов принимать активное участие в предвыборной кампании или ограничится формальным членством, однако сам факт присоединения известного рэп-исполнителя к политической силе уже привлёк внимание СМИ и общественности.
Читайте также: