Актёр Уилл Смит вернулся к супруге, с которой фактически не жил с 2016 года
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит решили дать браку второй шанс
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, которые долгие годы находились в сложных отношениях, снова живут вместе. Как утверждает инсайдер, супруги решили восстановить свой брак и дали друг другу второй шанс. Об этом сообщает StarHit.
Воссоединение пары произошло ещё в 2024 году, однако сами знаменитости не спешили рассказывать об этом публично.
«Джада вернулась к Уиллу два года назад. Они счастливы и любят друг друга», — сообщил инсайдер.Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит поженились в 1997 году. За почти три десятилетия брака пара пережила немало кризисов и неоднократно сталкивалась с трудностями. В 2023 году Джада неожиданно призналась, что супруги фактически перестали жить вместе ещё в 2016 году, хотя официально развод не оформляли.
Тогда актриса рассказывала, что они продолжают работать над отношениями и пытаются понять, как сохранить семью.
«Мы всё ещё разбираемся с нашими отношениями. Очень тяжело трудимся над ними. Глубоко любим друг друга и собираемся понять, как этот брак сможет работать», — говорила Джада.Теперь, спустя несколько лет после раздельной жизни, супруги, судя по всему, смогли преодолеть кризис и снова быть вместе. У пары двое общих детей — сын Джейден и дочь Уиллоу.