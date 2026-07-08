Актёр Уилл Смит вернулся к супруге, с которой фактически не жил с 2016 года

08 июля 2026, 16:25

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит решили дать браку второй шанс

Уилл Смит (Фото: Instagram* / @willsmith)

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, которые долгие годы находились в сложных отношениях, снова живут вместе. Как утверждает инсайдер, супруги решили восстановить свой брак и дали друг другу второй шанс. Об этом сообщает StarHit.





Воссоединение пары произошло ещё в 2024 году, однако сами знаменитости не спешили рассказывать об этом публично.





«Джада вернулась к Уиллу два года назад. Они счастливы и любят друг друга», — сообщил инсайдер.



«Мы всё ещё разбираемся с нашими отношениями. Очень тяжело трудимся над ними. Глубоко любим друг друга и собираемся понять, как этот брак сможет работать», — говорила Джада.