Анна Старшенбаум рассказала о подробностях тайной свадьбы с возлюбленным
Анна Старшенбаум призналась, что расписалась с мужем в МФЦ в домашних пижамах
Анна Старшенбаум поделилась в соцсетях подробностями своего неожиданного замужества. Недавно актриса сообщила, что официально стала супругой, однако пышного торжества у пары пока не было.
Звезда рассказала, что они с избранником решили не устраивать большую свадьбу и просто зарегистрировали отношения в ближайшем МФЦ.
«Мы просто спустились в пижамах в ближайший МФЦ», — призналась Анна, отметив, что настоящее свадебное торжество они планируют провести позже.С мужем Даниилом Наумовым актриса познакомилась в 2021 году. Её избранник не имеет отношения к киноиндустрии и занимается бизнесом. Вскоре после начала романа пара стала жить вместе, а в 2024 году у них родился сын Эрик.
Несмотря на появление общего ребёнка, Анна и Даниил не спешили оформлять отношения официально. Ранее актриса рассказывала, что для них штамп в паспорте не был главным доказательством любви. Однако спустя несколько лет вместе пара всё же решила узаконить свой союз.
Сейчас супруги продолжают воспитывать сына, а полноценную свадьбу с гостями и праздником, судя по всему, оставили на будущее.