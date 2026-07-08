Анна Старшенбаум рассказала о подробностях тайной свадьбы с возлюбленным

08 июля 2026, 16:10

Анна Старшенбаум призналась, что расписалась с мужем в МФЦ в домашних пижамах

Анна Старшенбаум (Фото: Instagram* / @starshenbaum_anna)

Анна Старшенбаум поделилась в соцсетях подробностями своего неожиданного замужества. Недавно актриса сообщила, что официально стала супругой, однако пышного торжества у пары пока не было.





Звезда рассказала, что они с избранником решили не устраивать большую свадьбу и просто зарегистрировали отношения в ближайшем МФЦ.





«Мы просто спустились в пижамах в ближайший МФЦ», — призналась Анна, отметив, что настоящее свадебное торжество они планируют провести позже.