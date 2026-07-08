Певица Татьяна Куртукова высказалась о возможности коллаборации с SHAMAN’ом

08 июля 2026, 15:54

Татьяна Куртукова отказалась от идеи дуэта с SHAMAN’ом

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @ts_makeeva)

Татьяна Куртукова рассказала в шоу «Что о тебе думают?», почему не планирует записывать совместную песню с SHAMAN’ом. Исполнительница хита «Матушка Земля» призналась, что удивлена повышенным интересом поклонников к возможному дуэту, однако сама пока не видит в этом необходимости.





Идею совместной работы артистов ранее активно обсуждали поклонники, а также журналистка Ксения Собчак, которая назвала такую пару на сцене потенциально яркой.





«Серьезно (ждете)? Ну что вы, это вы для красного словца сейчас…» — с удивлением отреагировала Куртукова.

«Нет, пусть эти две чудо-машины едут параллельно. Я понимаю, что это было бы увлекательно, но нет», — заявила Татьяна.

«Это вообще за пределом, это исключено!» — сказала Куртукова.