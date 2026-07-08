Ирина Пинчук рассказала, почему не хотела тратить время на несерьёзные отношения

08 июля 2026, 15:38

Ирина Пинчук призналась, что осознанно подошла к поиску нового партнёра

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук поделилась в соцсетях подробностями личной жизни и рассказала, с каким настроем вступала в новые отношения после развода. Блогер призналась, что не хотела начинать долгий период случайных встреч и сразу понимала, какого человека хочет видеть рядом с собой.





По словам бывшей участницы «Дома-2», после расставания она стала более осознанно подходить к выбору партнёра и чётко представляла, какие качества и ценности для неё важны в отношениях.





«После развода я не собиралась растрачивать время на какие-то встречашки. Я осознанно понимала, кто, что и зачем мне нужен. И круто, когда встречаешь человека с таким же взглядом», — рассказала Ирина.