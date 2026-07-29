Актёр Устюгов вновь столкнулся с многомиллионными долгами перед ФНС

29 июля 2026, 17:53

У Александра Устюгова снова появился долг перед налоговой на 1,3 миллиона рублей

Александр Устюгов (Фото: Instagram* / @ekibastuzband)

Похоже, история с налоговой задолженностью Александра Устюгова получила продолжение. Как выяснил «Звездач», на сегодняшний день за актером числится долг перед Федеральной налоговой службой в размере 1 миллиона 304 тысяч 972 рублей 95 копеек.