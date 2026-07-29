Актёр Устюгов вновь столкнулся с многомиллионными долгами перед ФНС
Похоже, история с налоговой задолженностью Александра Устюгова получила продолжение. Как выяснил «Звездач», на сегодняшний день за актером числится долг перед Федеральной налоговой службой в размере 1 миллиона 304 тысяч 972 рублей 95 копеек.
Речь идет о задолженности по Единому налоговому счету, в котором учитываются все начисленные налоги, а также возможные пени и непогашенные суммы за предыдущие налоговые периоды.
Примечательно, что совсем недавно Устюгов уже урегулировал аналогичную ситуацию. Тогда артист полностью оплатил задолженность перед ФНС в размере 301 тысячи рублей, однако теперь сумма долга снова появилась и стала значительно больше.
Пока актер публично не комментировал новую задолженность. Остается надеяться, что, как и в прошлый раз, вопрос с налоговой будет решен в ближайшее время.
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