Сябитова заступилась за «сыночек-корзиночек»: почему телеведущая считает их лучшими мужьями?
Телеведущая и сваха Роза Сябитова считает, что теплые отношения мужчины с матерью могут свидетельствовать о его способности построить крепкую семью. Таким мнением она поделилась в беседе с NEWS.ru на премьере фильма «За любовь».
По словам Сябитовой, распространенное выражение «сыночка-корзиночка» не должно восприниматься как однозначно негативная характеристика. Она отметила, что уважение и любовь сына к матери являются естественными, если такие отношения не переходят в болезненную зависимость.
Телеведущая подчеркнула, что придерживается этой точки зрения вместе со своей коллегой Ларисой Гузеевой. По ее мнению, нет ничего предосудительного в том, что мужчина испытывает теплые чувства к матери.
Кроме того, Сябитова выразила мнение, что именно отношения с матерью во многом формируют представления мужчины о будущей семейной жизни. Если в родительской семье царили уважение и забота, то, как считает телеведущая, мужчина с большей вероятностью будет стремиться построить такие же гармоничные отношения с супругой.
Она также добавила, что нередко мужчины выбирают спутницу жизни, обладающую качествами, которые напоминают им о матери, однако речь идет о положительных чертах характера и модели взаимоотношений, а не о чрезмерной эмоциональной привязанности.
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