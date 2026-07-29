Сябитова заступилась за «сыночек-корзиночек»: почему телеведущая считает их лучшими мужьями?

29 июля 2026, 17:36

Сябитова назвала «маменькиных сынков» заботливыми и верными мужьями

Роза Сябитова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова считает, что теплые отношения мужчины с матерью могут свидетельствовать о его способности построить крепкую семью. Таким мнением она поделилась в беседе с NEWS.ru на премьере фильма «За любовь».