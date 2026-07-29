Бородина призналась, что её муж Сердюков интересовался сценами с поцелуями в новом фильме

29 июля 2026, 17:22

Ксения Бородина рассказала о ревности Николая Сердюкова к Алексею Чадову

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина рассказала, как её супруг Николай Сердюков отреагировал на съёмки нового фильма, где телеведущая исполнила главную роль вместе с актёром Алексеем Чадовым. Об этом сообщает Super.





27 июля в одном из московских кинотеатров состоялась премьера картины. На светском мероприятии Бородина призналась журналистам, что во время работы над проектом в отношениях с мужем всё же возник небольшой момент ревности.



По словам Ксении, Николай не стал открыто показывать свои эмоции, однако поинтересовался подробностями съёмочного процесса, особенно сценами романтического характера.





«Конечно, момент ревности присутствовал, но он его совсем не показал мне. Ну, конечно, поинтересовался про поцелуи и постельные сцены, но я сказала, что за это он может быть спокоен», — рассказала телеведущая.