Бородина призналась, что её муж Сердюков интересовался сценами с поцелуями в новом фильме
Ксения Бородина рассказала о ревности Николая Сердюкова к Алексею Чадову
Ксения Бородина рассказала, как её супруг Николай Сердюков отреагировал на съёмки нового фильма, где телеведущая исполнила главную роль вместе с актёром Алексеем Чадовым. Об этом сообщает Super.
27 июля в одном из московских кинотеатров состоялась премьера картины. На светском мероприятии Бородина призналась журналистам, что во время работы над проектом в отношениях с мужем всё же возник небольшой момент ревности.
По словам Ксении, Николай не стал открыто показывать свои эмоции, однако поинтересовался подробностями съёмочного процесса, особенно сценами романтического характера.
«Конечно, момент ревности присутствовал, но он его совсем не показал мне. Ну, конечно, поинтересовался про поцелуи и постельные сцены, но я сказала, что за это он может быть спокоен», — рассказала телеведущая.Бородина отметила, что спокойно относится к таким ситуациям, поскольку понимает специфику актёрской и телевизионной работы. По её словам, муж доверяет ей и не стал превращать рабочие моменты в повод для серьёзных переживаний.
Также Ксения поделилась, за что особенно ценит Николая. Телеведущая подчеркнула, что ей нравится его отношение к семье и близким людям. Сердюков вырос в большой семье, где было пятеро детей, поэтому, по словам Бородиной, он с детства привык заботиться о родных.
Особенно её трогает то, как супруг относится к своей маме — Николай всегда старается поддержать её и помочь. Кроме того, у Сердюкова есть дочь от предыдущего брака, и, как отметила Ксения, он активно участвует в её воспитании и жизни.
Бородина добавила, что именно такие качества — уважение, забота и ответственность — для неё являются одними из самых важных в отношениях.