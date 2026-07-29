«Не плачет в подушку»: Лариса Долина рассказала о первой любви 14-летней внучки

29 июля 2026, 17:39

Лариса Долина призналась, что её внучка делится переживаниями с мамой и бабушкой

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина рассказала, что её 14-летняя внучка Александра уже успела пережить первую любовь. По словам артистки, девочка не скрывает от семьи события своей личной жизни, а все важные вопросы они привыкли обсуждать вместе. Об этом сообщает «ТВ Mail».





Певица призналась, что у них сложилась настоящая традиция устраивать «женсоветы», на которых внучка может откровенно рассказать о своих переживаниях и получить совет от мамы и бабушки.





«Любовь у неё была, мальчик какой-то. Но она с ним попрощалась. Я сказала ей: "Не торопись, хороший мальчик, мы его принимаем". Она сказала, что подумает», — поделилась Долина.

«Она у нас такая: не плачет в подушку, очень жизнерадостная и с очень оптимистичным характером девочка, что меня очень радует. Я не такая совершенно», — призналась Лариса.