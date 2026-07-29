«Не плачет в подушку»: Лариса Долина рассказала о первой любви 14-летней внучки
Лариса Долина призналась, что её внучка делится переживаниями с мамой и бабушкой
Лариса Долина рассказала, что её 14-летняя внучка Александра уже успела пережить первую любовь. По словам артистки, девочка не скрывает от семьи события своей личной жизни, а все важные вопросы они привыкли обсуждать вместе. Об этом сообщает «ТВ Mail».
Певица призналась, что у них сложилась настоящая традиция устраивать «женсоветы», на которых внучка может откровенно рассказать о своих переживаниях и получить совет от мамы и бабушки.
«Любовь у неё была, мальчик какой-то. Но она с ним попрощалась. Я сказала ей: "Не торопись, хороший мальчик, мы его принимаем". Она сказала, что подумает», — поделилась Долина.При этом артистка отметила, что расставание не стало для Александры серьёзным потрясением. По словам певицы, внучка отличается лёгким характером и оптимистичным взглядом на жизнь.
«Она у нас такая: не плачет в подушку, очень жизнерадостная и с очень оптимистичным характером девочка, что меня очень радует. Я не такая совершенно», — призналась Лариса.Долина также рассказала, что её внучка с удовольствием носит вещи из её гардероба. Некоторые сценические и повседневные наряды, которые перестали подходить самой артистке по размеру, получили вторую жизнь благодаря Александре.
По словам певицы, ей приятно видеть, что внучка с интересом относится к её вещам и с удовольствием включает их в свой гардероб.