Актёр Ян Цапник рассказал о «сумасшедших» товарах с его лицом
Актёр Ян Цапник в разговоре с журналистом kp.ru заявил, что возмущён незаконной продажей товаров с его изображением.
Ян сообщил, что на некоторых интернет-площадках продают «какие-то сумасшедшие» кружки с его персонажем из сериала «Последний министр». Актёр подчеркнул, что не понимает, почему это происходит.
«Продают где-то, а другие сейчас стали продавать... Наберите как-нибудь «Ян Цапник продаёт автографы». Они в какой-то золотой рамке. Я не знаю, это не я!» — сказал Цапник.Отметим, что Ян Цапник сыграл более чем в 270 фильмах и сериалах. В числе его работ — роли в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Бригада», «Триггер», «Собор», «Полярный», «Первокурсницы», «Горько» и «Физрук».