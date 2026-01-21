Актёр Ян Цапник рассказал о «сумасшедших» товарах с его лицом

21 января 2026, 21:53

Актёр Ян Цапник заявил о незаконной продаже товаров со своим изображением

Ян Цапник (Фото: кадр из сериала «Модный синдикат»)

Актёр Ян Цапник в разговоре с журналистом kp.ru заявил, что возмущён незаконной продажей товаров с его изображением.





Ян сообщил, что на некоторых интернет-площадках продают «какие-то сумасшедшие» кружки с его персонажем из сериала «Последний министр». Актёр подчеркнул, что не понимает, почему это происходит.

«Продают где-то, а другие сейчас стали продавать... Наберите как-нибудь «Ян Цапник продаёт автографы». Они в какой-то золотой рамке. Я не знаю, это не я!» — сказал Цапник.