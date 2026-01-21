«Обезоружил словами»: Анита Цой рассказала о необычном методе извинений мужа

21 января 2026, 21:37

Муж Аниты Цой впервые за 35 лет попросил прощения особыми словами

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Народная артистка Анита Цой в 2025 году отметила 35 лет брака с супругом Сергеем. В беседе с изданием 7Дней.ru певица назвала эти отношения лучшим опытом в жизни.





Цой считает, что брак учит понимать себя и партнёра. Она подчеркнула важность терпения, умения слушать и прощать. При этом Анита рассказала, что за 35 лет муж ни разу не извинился словами.



Он выражал сожаление цветами или подарками. Однако, по словам артистки, 14 мая прошлого года произошёл перелом.

«Мы тогда немного повздорили, и я сказала мужу, что он никогда в жизни не просил у меня прощения, хотя если бы извинился, всё было бы намного проще и решалось бы моментально. Вдруг Петрович смотрит на меня и говорит: «Солнышко, я прошу у тебя прощения за всё, только не знаю за что». Он меня просто обезоружил этими словами», ― рассказала Цой.